https://ria.ru/20231227/dtp-1918473526.html
Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек
Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек - РИА Новости, 27.12.2023
Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек
Пять пассажиров, предварительно, пострадали в ДТП с двумя автобусами во Владивостоке, проводится проверка, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД РФ региона. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:39
2023-12-27T15:39
2023-12-27T15:39
происшествия
авто
владивосток
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Пять пассажиров, предварительно, пострадали в ДТП с двумя автобусами во Владивостоке, проводится проверка, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД РФ региона. Авария, по данным полиции, произошла в районе Океанского проспекта во Владивостоке, где столкнулись два маршрутных автобуса. "По предварительной информации, в результате столкновения автобусов пострадали пять пассажиров. Транспортные средства получили механические повреждения... По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231227/dtp-1918353942.html
владивосток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, владивосток, россия
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия
Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек
В ДТП с двумя автобусами во Владивостоке, предварительно, пострадали 5 человек