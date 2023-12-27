https://ria.ru/20231227/dtp-1918473526.html

Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек

Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек - РИА Новости, 27.12.2023

Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек

Пять пассажиров, предварительно, пострадали в ДТП с двумя автобусами во Владивостоке, проводится проверка, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД РФ региона. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:39

2023-12-27T15:39

2023-12-27T15:39

происшествия

авто

владивосток

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Пять пассажиров, предварительно, пострадали в ДТП с двумя автобусами во Владивостоке, проводится проверка, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД РФ региона. Авария, по данным полиции, произошла в районе Океанского проспекта во Владивостоке, где столкнулись два маршрутных автобуса. "По предварительной информации, в результате столкновения автобусов пострадали пять пассажиров. Транспортные средства получили механические повреждения... По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231227/dtp-1918353942.html

владивосток

россия

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Наталья Макарова

происшествия, авто, владивосток, россия