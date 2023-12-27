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Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек - РИА Новости, 27.12.2023
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15:39 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/dtp-1918473526.html
Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек
Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек - РИА Новости, 27.12.2023
Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек
Пять пассажиров, предварительно, пострадали в ДТП с двумя автобусами во Владивостоке, проводится проверка, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД РФ региона. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:39
2023-12-27T15:39
происшествия
авто
владивосток
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Пять пассажиров, предварительно, пострадали в ДТП с двумя автобусами во Владивостоке, проводится проверка, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД РФ региона. Авария, по данным полиции, произошла в районе Океанского проспекта во Владивостоке, где столкнулись два маршрутных автобуса. "По предварительной информации, в результате столкновения автобусов пострадали пять пассажиров. Транспортные средства получили механические повреждения... По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20231227/dtp-1918353942.html
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происшествия, авто, владивосток, россия
Происшествия, Авто, Владивосток, Россия
Во Владивостоке столкнулись два автобуса, пострадали пять человек

В ДТП с двумя автобусами во Владивостоке, предварительно, пострадали 5 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 27 дек - РИА Новости. Пять пассажиров, предварительно, пострадали в ДТП с двумя автобусами во Владивостоке, проводится проверка, сообщает в своём Тelegram-канале УМВД РФ региона.
Авария, по данным полиции, произошла в районе Океанского проспекта во Владивостоке, где столкнулись два маршрутных автобуса.
«
"По предварительной информации, в результате столкновения автобусов пострадали пять пассажиров. Транспортные средства получили механические повреждения... По данному факту проводится проверка", - говорится в сообщении.
ДТП с участием рейсового автобуса и грузового самосвала в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Свердловской области автобус столкнулся с самосвалом
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