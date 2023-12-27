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Российская ПВО создает бесполетные зоны для дронов ВСУ, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.12.2023
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09:05 27.12.2023 (обновлено: 09:31 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/drony-1918364677.html
Российская ПВО создает бесполетные зоны для дронов ВСУ, заявил Чемезов
Российская ПВО создает бесполетные зоны для дронов ВСУ, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.12.2023
Российская ПВО создает бесполетные зоны для дронов ВСУ, заявил Чемезов
Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для дронов, запускаемых ВСУ, они... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T09:05
2023-12-27T09:31
безопасность
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для дронов, запускаемых ВСУ, они уничтожаются десятками, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Он отметил, что "Ростех" вносит свой вклад в защиту неба. Госкорпорация поставляет в части систем ПВО, например, комплексы "Панцирь", которые показали себя очень эффективно в ходе СВО, а также системы РЭБ."С помощью такой техники в зоне СВО выстраивается, по сути, бесполетная зона для украинских беспилотников. Они падают десятками, как пораженные зенитными ракетными комплексами, так и подавленные комплексами радиоэлектронной борьбы", - отметил генеральный директор корпорации.ВСУ постоянно пытаются атаковать своими ударными БПЛА российские объекты, по большей части гражданские. Дроны запускаются украинской стороной десятками каждый день, большая часть уничтожается. В частности, как сообщило во вторник Минобороны в своем брифинге, за сутки над территориями Харьковской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР было уничтожено 24 украинских БПЛА.Кроме того, ВСУ используют БПЛА в рамках комбинированных ударов, сочетая их применение с ударами РСЗО, крылатых, тактических и баллистических ракет.
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безопасность, вооруженные силы украины, россия
Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия
Российская ПВО создает бесполетные зоны для дронов ВСУ, заявил Чемезов

Чемезов: российские ПВО и системы РЭБ создают бесполетные зоны для дронов ВСУ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкВсевысотная РЛС комплекса ПВО
Всевысотная РЛС комплекса ПВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Всевысотная РЛС комплекса ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для дронов, запускаемых ВСУ, они уничтожаются десятками, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
Он отметил, что "Ростех" вносит свой вклад в защиту неба. Госкорпорация поставляет в части систем ПВО, например, комплексы "Панцирь", которые показали себя очень эффективно в ходе СВО, а также системы РЭБ.
«
"С помощью такой техники в зоне СВО выстраивается, по сути, бесполетная зона для украинских беспилотников. Они падают десятками, как пораженные зенитными ракетными комплексами, так и подавленные комплексами радиоэлектронной борьбы", - отметил генеральный директор корпорации.
ВСУ постоянно пытаются атаковать своими ударными БПЛА российские объекты, по большей части гражданские. Дроны запускаются украинской стороной десятками каждый день, большая часть уничтожается. В частности, как сообщило во вторник Минобороны в своем брифинге, за сутки над территориями Харьковской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР было уничтожено 24 украинских БПЛА.
Кроме того, ВСУ используют БПЛА в рамках комбинированных ударов, сочетая их применение с ударами РСЗО, крылатых, тактических и баллистических ракет.
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