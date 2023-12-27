https://ria.ru/20231227/drony-1918364677.html

Российская ПВО создает бесполетные зоны для дронов ВСУ, заявил Чемезов

Российская ПВО создает бесполетные зоны для дронов ВСУ, заявил Чемезов - РИА Новости, 27.12.2023

Российская ПВО создает бесполетные зоны для дронов ВСУ, заявил Чемезов

Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для дронов, запускаемых ВСУ, они... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T09:05

2023-12-27T09:05

2023-12-27T09:31

безопасность

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/05/1913816377_0:108:3077:1838_1920x0_80_0_0_36955cdd47eab904eec7fa8040cd916e.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) создают бесполетные зоны для дронов, запускаемых ВСУ, они уничтожаются десятками, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.Он отметил, что "Ростех" вносит свой вклад в защиту неба. Госкорпорация поставляет в части систем ПВО, например, комплексы "Панцирь", которые показали себя очень эффективно в ходе СВО, а также системы РЭБ."С помощью такой техники в зоне СВО выстраивается, по сути, бесполетная зона для украинских беспилотников. Они падают десятками, как пораженные зенитными ракетными комплексами, так и подавленные комплексами радиоэлектронной борьбы", - отметил генеральный директор корпорации.ВСУ постоянно пытаются атаковать своими ударными БПЛА российские объекты, по большей части гражданские. Дроны запускаются украинской стороной десятками каждый день, большая часть уничтожается. В частности, как сообщило во вторник Минобороны в своем брифинге, за сутки над территориями Харьковской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР было уничтожено 24 украинских БПЛА.Кроме того, ВСУ используют БПЛА в рамках комбинированных ударов, сочетая их применение с ударами РСЗО, крылатых, тактических и баллистических ракет.

https://ria.ru/20231222/bespilotnik-1917498633.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, вооруженные силы украины, россия