https://ria.ru/20231227/doplata-1918562140.html
В СФ поддержали идею доплат за наставничество на законодательном уровне
В СФ поддержали идею доплат за наставничество на законодательном уровне - РИА Новости, 27.12.2023
В СФ поддержали идею доплат за наставничество на законодательном уровне
Предложение прописать в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество отличное, оно найдет широкую поддержку среди не только... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:32
2023-12-27T19:32
2023-12-27T19:32
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891526669_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7164beb64578f6609e2cfe8aafa077eb.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Предложение прописать в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество отличное, оно найдет широкую поддержку среди не только педагогов-наставников, но и в целом у россиян, считает зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, бывший ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве. "Это отличное предложение, и я думаю, оно найдет широкую поддержку среди не только педагогов-наставников, но и вообще среди всех жителей РФ", - сказала Скаковская РИА Новости. Она отметила, что наставником может считаться человек, который действительно передает свое дело от души, имеет за плечами серьезный, богатый опыт своей работы. "Это отличная инициатива и, конечно, я ее поддерживаю", - сказала политик. Кроме того, сенатор поддержала предложение главы государства об учреждении ежегодной премии "Наставник года". "У нас очень много достойных наставников, и я считаю, что таких людей нужно поддерживать", - отметила парламентарий. По ее словам, для наставника очень важно, чтобы ученик смог не только преуспеть в своей профессии, но и в чем-то превзойти учителя. При этом самое страшное - "когда твой опыт и знания уходят вместе с тобой", добавила она. По мнению Скаковской, предложения президента РФ направлены на повышение статуса наставников.
https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html
https://ria.ru/20231227/smysl-1918545789.html
https://ria.ru/20231227/putin-1918542972.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891526669_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_18163e77f28ba6d9414ff87e1105b5f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
В СФ поддержали идею доплат за наставничество на законодательном уровне
В СФ назвали идею доплат за наставничество на законодательном уровне отличной
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Предложение прописать в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество отличное, оно найдет широкую поддержку среди не только педагогов-наставников, но и в целом у россиян, считает зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, бывший ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская.
Ранее президент РФ Владимир Путин
отметил, что возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве.
Путин: нет ничего более эффективного, чем воспитание на собственном примере
"Это отличное предложение, и я думаю, оно найдет широкую поддержку среди не только педагогов-наставников, но и вообще среди всех жителей РФ", - сказала Скаковская РИА Новости.
Она отметила, что наставником может считаться человек, который действительно передает свое дело от души, имеет за плечами серьезный, богатый опыт своей работы.
"Это отличная инициатива и, конечно, я ее поддерживаю", - сказала политик.
Путин: смысл наставничества проявляется у регионов, помогающих Донбассу
Кроме того, сенатор поддержала предложение главы государства об учреждении ежегодной премии "Наставник года".
"У нас очень много достойных наставников, и я считаю, что таких людей нужно поддерживать", - отметила парламентарий.
По ее словам, для наставника очень важно, чтобы ученик смог не только преуспеть в своей профессии, но и в чем-то превзойти учителя. При этом самое страшное - "когда твой опыт и знания уходят вместе с тобой", добавила она.
По мнению Скаковской, предложения президента РФ
направлены на повышение статуса наставников.
Путин рассказал, что помнит своих учителей и наставников