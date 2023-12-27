https://ria.ru/20231227/doplata-1918562140.html

В СФ поддержали идею доплат за наставничество на законодательном уровне

В СФ поддержали идею доплат за наставничество на законодательном уровне - РИА Новости, 27.12.2023

В СФ поддержали идею доплат за наставничество на законодательном уровне

Предложение прописать в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество отличное, оно найдет широкую поддержку среди не только... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:32

2023-12-27T19:32

2023-12-27T19:32

россия

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Предложение прописать в законодательстве возможность начисления доплат за наставничество отличное, оно найдет широкую поддержку среди не только педагогов-наставников, но и в целом у россиян, считает зампредседателя комитета Совфеда по науке, образованию и культуре, бывший ректор Тверского государственного университета Людмила Скаковская. Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что возможность начисления доплат за наставничество надо предусмотреть в законодательстве. "Это отличное предложение, и я думаю, оно найдет широкую поддержку среди не только педагогов-наставников, но и вообще среди всех жителей РФ", - сказала Скаковская РИА Новости. Она отметила, что наставником может считаться человек, который действительно передает свое дело от души, имеет за плечами серьезный, богатый опыт своей работы. "Это отличная инициатива и, конечно, я ее поддерживаю", - сказала политик. Кроме того, сенатор поддержала предложение главы государства об учреждении ежегодной премии "Наставник года". "У нас очень много достойных наставников, и я считаю, что таких людей нужно поддерживать", - отметила парламентарий. По ее словам, для наставника очень важно, чтобы ученик смог не только преуспеть в своей профессии, но и в чем-то превзойти учителя. При этом самое страшное - "когда твой опыт и знания уходят вместе с тобой", добавила она. По мнению Скаковской, предложения президента РФ направлены на повышение статуса наставников.

https://ria.ru/20231227/peredacha-1918554586.html

https://ria.ru/20231227/smysl-1918545789.html

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россия, владимир путин