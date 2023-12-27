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ВСУ в среду выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 27.12.2023
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08:22 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/donetsk-1918361454.html
ВСУ в среду выпустили десять снарядов по Донецку
ВСУ в среду выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 27.12.2023
ВСУ в среду выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска с начала суток выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в Telegram-канале в среду в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:22
2023-12-27T08:22
донецк
донецкая народная республика
украина
происшествия
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ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в Telegram-канале в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. Отмечается, что с 5.30 до 7.40 обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив еще семь таких же снарядов. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20231226/otrazili-1918212477.html
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донецк, донецкая народная республика, украина, происшествия
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
ВСУ в среду выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска в среду выпустили десять натовских снарядов по Донецку

© Фото : Приходько РИК / TelegramПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Приходько РИК / Telegram
Последствия обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в Telegram-канале в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства.
Отмечается, что с 5.30 до 7.40 обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив еще семь таких же снарядов.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
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