https://ria.ru/20231227/donetsk-1918361454.html

ВСУ в среду выпустили десять снарядов по Донецку

ВСУ в среду выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 27.12.2023

ВСУ в среду выпустили десять снарядов по Донецку

Украинские войска с начала суток выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в Telegram-канале в среду в... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:22

2023-12-27T08:22

2023-12-27T08:22

донецк

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 27 дек – РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили 10 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по районам Донецка, сообщили в Telegram-канале в среду в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04:50 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном ведомства. Отмечается, что с 5.30 до 7.40 обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка, выпустив еще семь таких же снарядов. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20231226/otrazili-1918212477.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецк, донецкая народная республика, украина, происшествия