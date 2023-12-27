https://ria.ru/20231227/deti-1918480768.html

Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед

Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед - РИА Новости, 27.12.2023

Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед

Глава Тувы Владислав Ховалыг в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из новых регионов РФ синтезатор, проектор и велосипед. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T15:58

2023-12-27T15:58

2023-12-27T15:58

общество

россия

владислав ховалыг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750315515_0:243:1476:1073_1920x0_80_0_0_1c305465ac5fe1f3e538112a5946b45f.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из новых регионов РФ синтезатор, проектор и велосипед. "Алина, 11 лет, мечтает о синтезаторе. Желание Алины обязательно сбудется, постараюсь до Нового года. Диана, 5 лет, мечтает о проекторе. То же самое - у Дианы будет проектор", - прочитал он пожелания на снятых шарах. Еще одним пожеланием был велосипед для Валерии, 14 лет. "Я думаю, что это возможно, причем в ближайшие дни", - пообещал глава региона. Он добавил, что его представитель скоро будет в новых регионах и вручит подарки. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.

https://ria.ru/20231227/deti-1918471713.html

https://ria.ru/20231226/elka-1918189091.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владислав ховалыг