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Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед - РИА Новости, 27.12.2023
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15:58 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/deti-1918480768.html
Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед
Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед - РИА Новости, 27.12.2023
Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед
Глава Тувы Владислав Ховалыг в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из новых регионов РФ синтезатор, проектор и велосипед. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:58
2023-12-27T15:58
общество
россия
владислав ховалыг
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из новых регионов РФ синтезатор, проектор и велосипед. "Алина, 11 лет, мечтает о синтезаторе. Желание Алины обязательно сбудется, постараюсь до Нового года. Диана, 5 лет, мечтает о проекторе. То же самое - у Дианы будет проектор", - прочитал он пожелания на снятых шарах. Еще одним пожеланием был велосипед для Валерии, 14 лет. "Я думаю, что это возможно, причем в ближайшие дни", - пообещал глава региона. Он добавил, что его представитель скоро будет в новых регионах и вручит подарки. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
https://ria.ru/20231227/deti-1918471713.html
https://ria.ru/20231226/elka-1918189091.html
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общество, россия, владислав ховалыг
Общество, Россия, Владислав Ховалыг
Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед

Глава Тувы Ховалыг подарит детям из новых регионов синтезатор и проектор

CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped imageВладислав Ховалыг
Владислав Ховалыг - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
CC BY 4.0 / Press Service of the Mayor of Kyzyl / Government of the Russian Federation / Портрет главы города Кызыл Владислава Ховалыга / Cropped image
Владислав Ховалыг. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из новых регионов РФ синтезатор, проектор и велосипед.
"Алина, 11 лет, мечтает о синтезаторе. Желание Алины обязательно сбудется, постараюсь до Нового года. Диана, 5 лет, мечтает о проекторе. То же самое - у Дианы будет проектор", - прочитал он пожелания на снятых шарах.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков принимает участие в благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Глава Орловской области подарит детям электрогитару и велосипед
Вчера, 15:33
Еще одним пожеланием был велосипед для Валерии, 14 лет.
"Я думаю, что это возможно, причем в ближайшие дни", - пообещал глава региона.
Он добавил, что его представитель скоро будет в новых регионах и вручит подарки.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
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Новак и Шульгинов исполнят мечты юных спортсменов в рамках "Елки желаний"
26 декабря, 14:28
 
ОбществоРоссияВладислав Ховалыг
 
 
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