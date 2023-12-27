https://ria.ru/20231227/deti-1918480768.html
Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед
Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед - РИА Новости, 27.12.2023
Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед
Глава Тувы Владислав Ховалыг в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из новых регионов РФ синтезатор, проектор и велосипед. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:58
2023-12-27T15:58
2023-12-27T15:58
общество
россия
владислав ховалыг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750315515_0:243:1476:1073_1920x0_80_0_0_1c305465ac5fe1f3e538112a5946b45f.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из новых регионов РФ синтезатор, проектор и велосипед. "Алина, 11 лет, мечтает о синтезаторе. Желание Алины обязательно сбудется, постараюсь до Нового года. Диана, 5 лет, мечтает о проекторе. То же самое - у Дианы будет проектор", - прочитал он пожелания на снятых шарах. Еще одним пожеланием был велосипед для Валерии, 14 лет. "Я думаю, что это возможно, причем в ближайшие дни", - пообещал глава региона. Он добавил, что его представитель скоро будет в новых регионах и вручит подарки. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
https://ria.ru/20231227/deti-1918471713.html
https://ria.ru/20231226/elka-1918189091.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750315515_0:139:1476:1246_1920x0_80_0_0_38c4e2f1c4e9ed05da1d1c37f13ee347.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владислав ховалыг
Общество, Россия, Владислав Ховалыг
Глава Тувы подарит детям из новых регионов синтезатор, проектор и велосипед
Глава Тувы Ховалыг подарит детям из новых регионов синтезатор и проектор
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Глава Тувы Владислав Ховалыг в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям из новых регионов РФ синтезатор, проектор и велосипед.
"Алина, 11 лет, мечтает о синтезаторе. Желание Алины обязательно сбудется, постараюсь до Нового года. Диана, 5 лет, мечтает о проекторе. То же самое - у Дианы будет проектор", - прочитал он пожелания на снятых шарах.
Глава Орловской области подарит детям электрогитару и велосипед
Еще одним пожеланием был велосипед для Валерии, 14 лет.
"Я думаю, что это возможно, причем в ближайшие дни", - пообещал глава региона.
Он добавил, что его представитель скоро будет в новых регионах и вручит подарки.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
Новак и Шульгинов исполнят мечты юных спортсменов в рамках "Елки желаний"