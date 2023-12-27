https://ria.ru/20231227/deti-1918471713.html
Глава Орловской области подарит детям электрогитару и велосипед
Глава Орловской области подарит детям электрогитару и велосипед - РИА Новости, 27.12.2023
Глава Орловской области подарит детям электрогитару и велосипед
Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям велосипед, электрогитару и игрушку. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T15:33
2023-12-27T15:33
2023-12-27T15:55
общество
орловская область
андрей клычков
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям велосипед, электрогитару и игрушку. "Мечтает о зимней игрушке Софья, шесть лет. Назар мечтает о велосипеде. И Александр, 14 лет, мечтает об электрогитаре", - прочитал он пожелания на снятых шарах. Клычков добавил, что ему также "досталось счастье подарить радость двум ребятам из Орловской области". Он пообещал постараться подарить все подарки до Нового года. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
https://ria.ru/20231227/abramchenko-1918381436.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, орловская область, андрей клычков, россия
Общество, Орловская область, Андрей Клычков, Россия
Глава Орловской области подарит детям электрогитару и велосипед
Губернатор Клычков на "Елке желаний" пообещал подарить детям велосипед и игрушку
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в рамках акции "Елка желаний" пообещал подарить детям велосипед, электрогитару и игрушку.
"Мечтает о зимней игрушке Софья, шесть лет. Назар мечтает о велосипеде. И Александр, 14 лет, мечтает об электрогитаре", - прочитал он пожелания на снятых шарах.
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Клычков добавил, что ему также "досталось счастье подарить радость двум ребятам из Орловской области".
Он пообещал постараться подарить все подарки до Нового года.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России
.
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