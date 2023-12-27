Умер первый глава администрации Кировской области
Первый глава администрации Кировской области Десятников умер на 82-м году жизни
Василий Десятников. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Первый глава администрации Кировской области, депутат Госдумы второго созыва, бывший председатель комитета Совета Федерации по международным делам Василий Десятников скончался в возрасте 81 года, сообщил губернатор области Александр Соколов в своем Telegram-канале.
"Сегодня на 82 году жизни скончался Василий Десятников. Василий Алексеевич был первым главой Кировской области в новейшей истории страны. Он руководил Кировской областью с 1991 по 1996 годы. Это было сложное время, которое требовало не менее сложных решений. В последние годы он жил с семьей в Саратове, где и будет похоронен. Соболезную родным и близким Василия Алексеевича", - написал Соколов.
Десятников Василий Алексеевич родился 14 января 1942 года в Пензенской области. Окончил Пензенский инженерно-строительный институт, Саратовскую высшую партийную школу. С 1987 по 1991 год был председателем исполкома Кировского областного Совета народных депутатов. С 1991 по 1996 год - глава администрации Кировской области. Член Совета Федерации РФ от Кировской области с января по ноябрь 1996 года, с января 1996 - председатель комитета СФ по международным делам. С октября 1998 года по январь 2000 года - депутат Государственной думы второго созыва.