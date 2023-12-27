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Умер первый глава администрации Кировской области - РИА Новости, 27.12.2023
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11:13 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/desyatnikov-1918390292.html
Умер первый глава администрации Кировской области
Умер первый глава администрации Кировской области - РИА Новости, 27.12.2023
Умер первый глава администрации Кировской области
Первый глава администрации Кировской области, депутат Госдумы второго созыва, бывший председатель комитета Совета Федерации по международным делам Василий... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T11:13
2023-12-27T11:13
политика
кировская область
совет федерации рф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Первый глава администрации Кировской области, депутат Госдумы второго созыва, бывший председатель комитета Совета Федерации по международным делам Василий Десятников скончался в возрасте 81 года, сообщил губернатор области Александр Соколов в своем Telegram-канале. "Сегодня на 82 году жизни скончался Василий Десятников. Василий Алексеевич был первым главой Кировской области в новейшей истории страны. Он руководил Кировской областью с 1991 по 1996 годы. Это было сложное время, которое требовало не менее сложных решений. В последние годы он жил с семьей в Саратове, где и будет похоронен. Соболезную родным и близким Василия Алексеевича", - написал Соколов. Десятников Василий Алексеевич родился 14 января 1942 года в Пензенской области. Окончил Пензенский инженерно-строительный институт, Саратовскую высшую партийную школу. С 1987 по 1991 год был председателем исполкома Кировского областного Совета народных депутатов. С 1991 по 1996 год - глава администрации Кировской области. Член Совета Федерации РФ от Кировской области с января по ноябрь 1996 года, с января 1996 - председатель комитета СФ по международным делам. С октября 1998 года по январь 2000 года - депутат Государственной думы второго созыва.
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политика, кировская область, совет федерации рф
Политика, Кировская область, Совет Федерации РФ
Умер первый глава администрации Кировской области

Первый глава администрации Кировской области Десятников умер на 82-м году жизни

© Фото : сайт Правительства Кировской областиВасилий Десятников
Василий Десятников - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : сайт Правительства Кировской области
Василий Десятников. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек - РИА Новости. Первый глава администрации Кировской области, депутат Госдумы второго созыва, бывший председатель комитета Совета Федерации по международным делам Василий Десятников скончался в возрасте 81 года, сообщил губернатор области Александр Соколов в своем Telegram-канале.
"Сегодня на 82 году жизни скончался Василий Десятников. Василий Алексеевич был первым главой Кировской области в новейшей истории страны. Он руководил Кировской областью с 1991 по 1996 годы. Это было сложное время, которое требовало не менее сложных решений. В последние годы он жил с семьей в Саратове, где и будет похоронен. Соболезную родным и близким Василия Алексеевича", - написал Соколов.
Десятников Василий Алексеевич родился 14 января 1942 года в Пензенской области. Окончил Пензенский инженерно-строительный институт, Саратовскую высшую партийную школу. С 1987 по 1991 год был председателем исполкома Кировского областного Совета народных депутатов. С 1991 по 1996 год - глава администрации Кировской области. Член Совета Федерации РФ от Кировской области с января по ноябрь 1996 года, с января 1996 - председатель комитета СФ по международным делам. С октября 1998 года по январь 2000 года - депутат Государственной думы второго созыва.
 
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