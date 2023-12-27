https://ria.ru/20231227/dengi-1918448374.html

Выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС, заявил Песков

Выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023

Выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС, заявил Песков

Выделение Евросоюзом денег на помощь Украине идет в ущерб экономике ЕС, которая и так переживает тяжелые времена, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:23

2023-12-27T14:23

2023-12-27T14:38

европа

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украина

киев

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выделение Евросоюзом денег на помощь Украине идет в ущерб экономике ЕС, которая и так переживает тяжелые времена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, который и так переживает нелегкие времена, эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран Евросоюза и в ущерб будущему стран Евросоюза", - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о 20-миллиардной помощи Украине.

https://ria.ru/20231227/pomosch-1918448120.html

европа

украина

киев

россия

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европа, евросоюз, украина, киев, дмитрий песков, россия