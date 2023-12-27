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Выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023
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14:23 27.12.2023 (обновлено: 14:38 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/dengi-1918448374.html
Выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС, заявил Песков
Выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС, заявил Песков - РИА Новости, 27.12.2023
Выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС, заявил Песков
Выделение Евросоюзом денег на помощь Украине идет в ущерб экономике ЕС, которая и так переживает тяжелые времена, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T14:23
2023-12-27T14:38
европа
евросоюз
украина
киев
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выделение Евросоюзом денег на помощь Украине идет в ущерб экономике ЕС, которая и так переживает тяжелые времена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, который и так переживает нелегкие времена, эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран Евросоюза и в ущерб будущему стран Евросоюза", - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о 20-миллиардной помощи Украине.
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европа, евросоюз, украина, киев, дмитрий песков, россия
Европа, Евросоюз, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Россия
Выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС, заявил Песков

Песков: выделение Европой денег Украине идет в ущерб экономике ЕС и ее будущему

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Выделение Евросоюзом денег на помощь Украине идет в ущерб экономике ЕС, которая и так переживает тяжелые времена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«
"Эти деньги выделяются в ущерб экономикам стран Евросоюза, который и так переживает нелегкие времена, эти деньги выделяются в ущерб промышленности стран Евросоюза и в ущерб будущему стран Евросоюза", - сказал Песков журналистам, комментируя запасной план ЕС о 20-миллиардной помощи Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Новая помощь Киеву от ЕС не поменяет ход СВО, заявил Песков
Вчера, 14:23
 
ЕвропаЕвросоюзУкраинаКиевДмитрий ПесковРоссия
 
 
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