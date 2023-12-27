https://ria.ru/20231227/defitsit-1918562693.html

Голикова заявила об отсутствии дефицита иностранной рабочей силы в России

Голикова заявила об отсутствии дефицита иностранной рабочей силы в России - РИА Новости, 27.12.2023

Голикова заявила об отсутствии дефицита иностранной рабочей силы в России

Проблемы дефицита иностранной рабочей силы в РФ сейчас нет, заявила журналистам в среду после заседания Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:34

2023-12-27T19:34

2023-12-27T19:52

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574185479_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3572446d62a5fbae80e488699f3f6fe1.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Проблемы дефицита иностранной рабочей силы в РФ сейчас нет, заявила журналистам в среду после заседания Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова."Сейчас нет такой проблемы", - сказала она, отвечая на вопрос, насколько серьезен сейчас дефицит.

https://ria.ru/20230315/mintrud-1858001133.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия