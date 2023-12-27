https://ria.ru/20231227/defitsit-1918562693.html
Голикова заявила об отсутствии дефицита иностранной рабочей силы в России
Голикова заявила об отсутствии дефицита иностранной рабочей силы в России - РИА Новости, 27.12.2023
Голикова заявила об отсутствии дефицита иностранной рабочей силы в России
Проблемы дефицита иностранной рабочей силы в РФ сейчас нет, заявила журналистам в среду после заседания Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T19:34
2023-12-27T19:34
2023-12-27T19:52
россия
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Проблемы дефицита иностранной рабочей силы в РФ сейчас нет, заявила журналистам в среду после заседания Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова."Сейчас нет такой проблемы", - сказала она, отвечая на вопрос, насколько серьезен сейчас дефицит.
https://ria.ru/20230315/mintrud-1858001133.html
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россия
Голикова заявила об отсутствии дефицита иностранной рабочей силы в России
Голикова: в России нет проблемы дефицита иностранной рабочей силы
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Проблемы дефицита иностранной рабочей силы в РФ сейчас нет, заявила журналистам в среду после заседания Госсовета вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сейчас нет такой проблемы", - сказала она, отвечая на вопрос, насколько серьезен сейчас дефицит.
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