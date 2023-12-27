https://ria.ru/20231227/defitsit-1918555429.html

Дефицит бюджета по итогам года будет меньше 1,5 процента ВВП, заявил Путин

Дефицит бюджета по итогам года будет меньше 1,5 процента ВВП, заявил Путин - РИА Новости, 27.12.2023

Дефицит бюджета по итогам года будет меньше 1,5 процента ВВП, заявил Путин

Дефицит бюджета России, скорее всего, составит меньше 1,5 процента ВВП, заявил Владимир Путин на заседании Государственного совета. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T19:04

2023-12-27T19:04

2023-12-27T19:35

экономика

россия

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дефицит бюджета России, скорее всего, составит меньше 1,5 процента ВВП, заявил Владимир Путин на заседании Государственного совета.По словам президента, ранее сегодня он провел переговоры с министром финансов Антоном Силуановым. Среди прочего они пришли к мнению, что дефицит в два процента ВВП стал бы "неплохим результатом"."А оказывается, что меньше. Скорее всего, будет меньше полутора процентов", — подчеркнул глава государства.Ранее в декабре Путин заявил, что дефицит бюджета в России должен быть ниже двух процентов ВВП. Это нужно для того, чтобы правительство могло сохранить элементы поддержки в направлениях социальной политики, добавил он. За одиннадцать месяцев 2023 года дефицит бюджета составил 878 миллиардов рублей, или 0,5 процента ВВП. Президент также отметил, что впервые за долгое время дефицит полностью профинансировали за счет внутренних ресурсов. При этом западные портфельные инвесторы лишились возможности заработать на российском рынке, подчеркнул он.В свою очередь, Силуанов в ноябре заявлял, что дефицит ожидается на уровне около одного процента ВВП. По его словам, снижение с прогнозных двух процентов связано с хорошими ненефтегазовыми доходами.

https://ria.ru/20231221/ekonomika-1917230856.html

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экономика, россия