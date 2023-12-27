https://ria.ru/20231227/data-1918531396.html

Развожаев предложил учредить в России День наставника

Развожаев предложил учредить в России День наставника - РИА Новости, 27.12.2023

Развожаев предложил учредить в России День наставника

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить для поддержания отечественных традиций... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:57

2023-12-27T17:57

2023-12-27T18:34

общество

севастополь

россия

михаил развожаев

владимир путин

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить для поддержания отечественных традиций памятную дату - День наставника.Президент России Владимир Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника."Предлагаем рассмотреть вопрос об учреждении памятной даты "День наставника". Важно продолжить традиции отечественного наставничества, которое на протяжении многих лет обеспечивало своевременное и качественное введение в реальную профессиональную деятельность квалифицированных кадров", - сказал Развожаев на заседании Госсовета.Развожаев также предложил провести ежегодный конкурс "Наставник года".По его мнению, готовить наставников можно на базе российского общества "Знание", а также необходимо сформировать базу лучших практик наставничества для последующего внедрения.

https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527671.html

севастополь

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин