https://ria.ru/20231227/data-1918531396.html
Развожаев предложил учредить в России День наставника
Развожаев предложил учредить в России День наставника - РИА Новости, 27.12.2023
Развожаев предложил учредить в России День наставника
Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить для поддержания отечественных традиций... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:57
2023-12-27T17:57
2023-12-27T18:34
общество
севастополь
россия
михаил развожаев
владимир путин
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить для поддержания отечественных традиций памятную дату - День наставника.Президент России Владимир Путин в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника."Предлагаем рассмотреть вопрос об учреждении памятной даты "День наставника". Важно продолжить традиции отечественного наставничества, которое на протяжении многих лет обеспечивало своевременное и качественное введение в реальную профессиональную деятельность квалифицированных кадров", - сказал Развожаев на заседании Госсовета.Развожаев также предложил провести ежегодный конкурс "Наставник года".По его мнению, готовить наставников можно на базе российского общества "Знание", а также необходимо сформировать базу лучших практик наставничества для последующего внедрения.
https://ria.ru/20231227/nastavnichestvo-1918527671.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, севастополь, россия, михаил развожаев, владимир путин
Общество, Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Владимир Путин
Развожаев предложил учредить в России День наставника
Губернатор Севастополя на заседании Госсовета предложил учредить День наставника
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Председатель комиссии Госсовета по направлению "Образование", губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил учредить для поддержания отечественных традиций памятную дату - День наставника.
Президент России Владимир Путин
в среду проводит в Большом Кремлевском дворце итоговое в этом году заседание Госсовета на тему повышения роли и престижа педагога и наставника.
«
"Предлагаем рассмотреть вопрос об учреждении памятной даты "День наставника". Важно продолжить традиции отечественного наставничества, которое на протяжении многих лет обеспечивало своевременное и качественное введение в реальную профессиональную деятельность квалифицированных кадров", - сказал Развожаев на заседании Госсовета.
Развожаев также предложил провести ежегодный конкурс "Наставник года".
По его мнению, готовить наставников можно на базе российского общества "Знание", а также необходимо сформировать базу лучших практик наставничества для последующего внедрения.
Путин заявил о важности сохранения живого духа наставничества