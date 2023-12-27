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Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы

Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы - РИА Новости, 27.12.2023

Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы

Поднятие уровня воды в связи с проливными дождями на севере Германии привело в среду вечером к образованию трещин в дамбе в коммуне Лилиенталь рядом с Бременом, РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T23:09

2023-12-27T23:09

2023-12-27T23:09

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поднятие уровня воды в связи с проливными дождями на севере Германии привело в среду вечером к образованию трещин в дамбе в коммуне Лилиенталь рядом с Бременом, проводится эвакуация населения, сообщили власти коммуны. "Дамба дала трещину в районе Мехландсдайхвег. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район", - написано на странице властей коммуны Лилиенталь в социальной сети Facebook*.В регионе ограничено движение общественного транспорта, на некоторые территории запрещен въезд. Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановятся, но лишь чтобы возобновиться в пятницу.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, германия, россия, бремен (земля)