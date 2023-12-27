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Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы - РИА Новости, 27.12.2023
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23:09 27.12.2023
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Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы
Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы - РИА Новости, 27.12.2023
Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы
Поднятие уровня воды в связи с проливными дождями на севере Германии привело в среду вечером к образованию трещин в дамбе в коммуне Лилиенталь рядом с Бременом, РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T23:09
2023-12-27T23:09
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поднятие уровня воды в связи с проливными дождями на севере Германии привело в среду вечером к образованию трещин в дамбе в коммуне Лилиенталь рядом с Бременом, проводится эвакуация населения, сообщили власти коммуны. "Дамба дала трещину в районе Мехландсдайхвег. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район", - написано на странице властей коммуны Лилиенталь в социальной сети Facebook*.В регионе ограничено движение общественного транспорта, на некоторые территории запрещен въезд. Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановятся, но лишь чтобы возобновиться в пятницу.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, германия, россия, бремен (земля)
В мире, Германия, Россия, Бремен (земля)
Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы

Вблизи Бремена из-за дождей дамба дала трещину, проводится эвакуация населения

© Фото : Bodo Ramelow/XПоследствия ливней в немецкой федеральной земле Тюрингия
Последствия ливней в немецкой федеральной земле Тюрингия - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : Bodo Ramelow/X
Последствия ливней в немецкой федеральной земле Тюрингия. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поднятие уровня воды в связи с проливными дождями на севере Германии привело в среду вечером к образованию трещин в дамбе в коммуне Лилиенталь рядом с Бременом, проводится эвакуация населения, сообщили власти коммуны.
«
"Дамба дала трещину в районе Мехландсдайхвег. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район", - написано на странице властей коммуны Лилиенталь в социальной сети Facebook*.
В регионе ограничено движение общественного транспорта, на некоторые территории запрещен въезд.
Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановятся, но лишь чтобы возобновиться в пятницу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Последствия ливней в немецкой федеральной земле Тюрингия - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
В Германии из-за наводнения эвакуировали коммуну
25 декабря, 20:31
 
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