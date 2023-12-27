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Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы
Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы - РИА Новости, 27.12.2023
Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы
Поднятие уровня воды в связи с проливными дождями на севере Германии привело в среду вечером к образованию трещин в дамбе в коммуне Лилиенталь рядом с Бременом, РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T23:09
2023-12-27T23:09
2023-12-27T23:09
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поднятие уровня воды в связи с проливными дождями на севере Германии привело в среду вечером к образованию трещин в дамбе в коммуне Лилиенталь рядом с Бременом, проводится эвакуация населения, сообщили власти коммуны. "Дамба дала трещину в районе Мехландсдайхвег. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район", - написано на странице властей коммуны Лилиенталь в социальной сети Facebook*.В регионе ограничено движение общественного транспорта, на некоторые территории запрещен въезд. Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановятся, но лишь чтобы возобновиться в пятницу.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, бремен (земля)
В мире, Германия, Россия, Бремен (земля)
Вблизи Бремена проводят эвакуацию из-за прорыва дамбы
Вблизи Бремена из-за дождей дамба дала трещину, проводится эвакуация населения
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Поднятие уровня воды в связи с проливными дождями на севере Германии привело в среду вечером к образованию трещин в дамбе в коммуне Лилиенталь рядом с Бременом, проводится эвакуация населения, сообщили власти коммуны.
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"Дамба дала трещину в районе Мехландсдайхвег. В настоящее время сотрудники экстренных служб эвакуируют пострадавший район", - написано на странице властей коммуны Лилиенталь в социальной сети Facebook*.
В регионе ограничено движение общественного транспорта, на некоторые территории запрещен въезд.
Германия в последние дни столкнулась с широкомасштабными наводнениями, вызванными проливными дождями. Прогнозы метеорологов остаются тревожными: в четверг ливни на территории Германии приостановятся, но лишь чтобы возобновиться в пятницу.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В Германии из-за наводнения эвакуировали коммуну