https://ria.ru/20231227/chernyshenko-1918486852.html
Чернышенко провел экскурсию по выставке "Россия" для семьи из Астрахани
Чернышенко провел экскурсию по выставке "Россия" для семьи из Астрахани - РИА Новости, 27.12.2023
Чернышенко провел экскурсию по выставке "Россия" для семьи из Астрахани
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" провел экскурсию по выставке-форуму "Россия" семье из Астрахани, а также подарил им билеты на... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:11
2023-12-27T16:11
2023-12-27T16:33
общество
астрахань
дмитрий чернышенко
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918495641_0:51:3457:1996_1920x0_80_0_0_9b16ed0828a70fbf301f1a6e977d63d3.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" провел экскурсию по выставке-форуму "Россия" семье из Астрахани, а также подарил им билеты на "Игры будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году, сообщают организаторы выставки. Ранее Чернышенко снял с елки шарик с желанием Захара из Астраханской области, который мечтал посетить выставку-форум "Россия". "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" провел для семьи из Москвы экскурсию по выставке "Россия" и подарил поездку на первый Международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего". Желание попасть на ВДНХ загадал девятилетний Захар Границин из Астрахани, вместе с ним туда приехали его родители Ксения и Андрей, а также младшая сестра Ева", - говорится в сообщении. Отмечается, что вице-премьер показал семье Захара стенд Игр Будущего в павильоне министерства спорта и рассказал о том, как в России развивается массовый и профессиональный спорт, а также объяснил концепцию фиджитал-спорта - сочетания цифровой и физической активности. "Вчера президент нашей страны пригласил на Игры Будущего глав других государств мира. Это будет по-настоящему неповторимое спортивное шоу, и я бы хотел, чтобы ты и твоя семья тоже стали – в числе первых – его зрителями. Скоро Новый год – время, когда исполняются мечты и желания. Пусть одним из таких желаний станет поездка для всей семьи на Игры Будущего", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что вице-премьер подарил семье Захара Границина билеты на Игры Будущего, а также сообщил, что начать путь в фиджитал-спорте можно уже с начальной школы. "В этом году фиджитал-уроки физкультуры тестируются в учебных заведениях по всей стране. В программе Игр Будущего есть состязания, где участники соревнуются при помощи технически сложных устройств. Это гонки дронов, битва роботов и соревнования в виртуальной реальности. Если человек хочет посвятить себя технической специальности, то можно попробовать проявить себя в таких видах спорта", - заключил Чернышенко. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
https://ria.ru/20231227/putin-1918449682.html
https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html
астрахань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918495641_364:0:3093:2047_1920x0_80_0_0_577ac1a45b4edd24fa45109715896160.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, астрахань, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"
Общество, Астрахань, Дмитрий Чернышенко, Выставка-форум "Россия"
Чернышенко провел экскурсию по выставке "Россия" для семьи из Астрахани
Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" провел экскурсию по выставке "Россия"
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" провел экскурсию по выставке-форуму "Россия" семье из Астрахани, а также подарил им билеты на "Игры будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году, сообщают организаторы выставки.
Ранее Чернышенко снял с елки шарик с желанием Захара из Астраханской области
, который мечтал посетить выставку-форум "Россия".
"Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" провел для семьи из Москвы
экскурсию по выставке "Россия" и подарил поездку на первый Международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего". Желание попасть на ВДНХ загадал девятилетний Захар Границин из Астрахани, вместе с ним туда приехали его родители Ксения и Андрей, а также младшая сестра Ева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вице-премьер показал семье Захара стенд Игр Будущего в павильоне министерства спорта и рассказал о том, как в России развивается массовый и профессиональный спорт, а также объяснил концепцию фиджитал-спорта - сочетания цифровой и физической активности.
Путин продолжит исполнять просьбы детей с "Елки желаний", заявил Песков
"Вчера президент нашей страны пригласил на Игры Будущего глав других государств мира. Это будет по-настоящему неповторимое спортивное шоу, и я бы хотел, чтобы ты и твоя семья тоже стали – в числе первых – его зрителями. Скоро Новый год – время, когда исполняются мечты и желания. Пусть одним из таких желаний станет поездка для всей семьи на Игры Будущего", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении.
Добавляется, что вице-премьер подарил семье Захара Границина билеты на Игры Будущего, а также сообщил, что начать путь в фиджитал-спорте можно уже с начальной школы.
"В этом году фиджитал-уроки физкультуры тестируются в учебных заведениях по всей стране. В программе Игр Будущего есть состязания, где участники соревнуются при помощи технически сложных устройств. Это гонки дронов, битва роботов и соревнования в виртуальной реальности. Если человек хочет посвятить себя технической специальности, то можно попробовать проявить себя в таких видах спорта", - заключил Чернышенко.
Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.
Путин прервал заседание, чтобы исполнить одно из новогодних желаний