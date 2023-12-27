https://ria.ru/20231227/chernyshenko-1918486852.html

Чернышенко провел экскурсию по выставке "Россия" для семьи из Астрахани

Чернышенко провел экскурсию по выставке "Россия" для семьи из Астрахани - РИА Новости, 27.12.2023

Чернышенко провел экскурсию по выставке "Россия" для семьи из Астрахани

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" провел экскурсию по выставке-форуму "Россия" семье из Астрахани, а также подарил им билеты на... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:11

2023-12-27T16:11

2023-12-27T16:33

общество

астрахань

дмитрий чернышенко

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" провел экскурсию по выставке-форуму "Россия" семье из Астрахани, а также подарил им билеты на "Игры будущего", которые пройдут в Казани в 2024 году, сообщают организаторы выставки. Ранее Чернышенко снял с елки шарик с желанием Захара из Астраханской области, который мечтал посетить выставку-форум "Россия". "Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко в рамках акции "Елка желаний" провел для семьи из Москвы экскурсию по выставке "Россия" и подарил поездку на первый Международный мультиспортивный турнир "Игры Будущего". Желание попасть на ВДНХ загадал девятилетний Захар Границин из Астрахани, вместе с ним туда приехали его родители Ксения и Андрей, а также младшая сестра Ева", - говорится в сообщении. Отмечается, что вице-премьер показал семье Захара стенд Игр Будущего в павильоне министерства спорта и рассказал о том, как в России развивается массовый и профессиональный спорт, а также объяснил концепцию фиджитал-спорта - сочетания цифровой и физической активности. "Вчера президент нашей страны пригласил на Игры Будущего глав других государств мира. Это будет по-настоящему неповторимое спортивное шоу, и я бы хотел, чтобы ты и твоя семья тоже стали – в числе первых – его зрителями. Скоро Новый год – время, когда исполняются мечты и желания. Пусть одним из таких желаний станет поездка для всей семьи на Игры Будущего", - сказал Чернышенко, его слова приводятся в сообщении. Добавляется, что вице-премьер подарил семье Захара Границина билеты на Игры Будущего, а также сообщил, что начать путь в фиджитал-спорте можно уже с начальной школы. "В этом году фиджитал-уроки физкультуры тестируются в учебных заведениях по всей стране. В программе Игр Будущего есть состязания, где участники соревнуются при помощи технически сложных устройств. Это гонки дронов, битва роботов и соревнования в виртуальной реальности. Если человек хочет посвятить себя технической специальности, то можно попробовать проявить себя в таких видах спорта", - заключил Чернышенко. Акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. В 2022 году почти 47 тысяч детей и пожилых людей смогли исполнить свои мечты в рамках акции. По данным организаторов, за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч человек.

https://ria.ru/20231227/putin-1918449682.html

https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html

астрахань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, астрахань, дмитрий чернышенко, выставка-форум "россия"