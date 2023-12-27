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Бомба для Зеленского. План Вашингтона по Украине вызвал ужас в США - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:55 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/bomba-1918355524.html
Бомба для Зеленского. План Вашингтона по Украине вызвал ужас в США
Бомба для Зеленского. План Вашингтона по Украине вызвал ужас в США - РИА Новости, 27.12.2023
Бомба для Зеленского. План Вашингтона по Украине вызвал ужас в США
США от отчаяния могут решиться на провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:55
2023-12-27T06:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
владимир зеленский
рэй макговерн
ядерное оружие
джо байден
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США от отчаяния могут решиться на провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Будет некая операция под ложным флагом. &lt;...&gt;. Или другая подлая вещь, которая будет использована, чтобы оправдать в глазах американского народа &lt;...&gt; маленькую ядерную бомбу (для Украины. — Прим. ред.)", — опасается эксперт.По словам Макговерна, именно ради такой авантюры Владимир Зеленский ездил в США двумя неделями ранее. Аналитик предположил, что вашингтонская "партия войны" могла вызвать президента Украины на личную встречу, чтобы поручить ему приведение плана в жизнь."Американскому народу настолько промыли мозги по поводу России и Путина, что они могут согласиться на такое", — переживает экс-агент ЦРУ.Ранее заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев заявил, что заявления о необходимости передать Киеву тактическое ядерное оружие "совершенно безответственны". По словам российского эксперта, администрация Байдена не пойдет на столь радикальную эскалацию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20231130/bayden-1913021256.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, рэй макговерн, ядерное оружие, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Рэй Макговерн, Ядерное оружие, Джо Байден
Бомба для Зеленского. План Вашингтона по Украине вызвал ужас в США

Экс-агент ЦРУ Макговерн: США могут передать Зеленскому маленькую ядерную бомбу

© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)Американские ядерные бомбы B61
Американские ядерные бомбы B61 - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)
Американские ядерные бомбы B61 . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США от отчаяния могут решиться на провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Будет некая операция под ложным флагом. <...>. Или другая подлая вещь, которая будет использована, чтобы оправдать в глазах американского народа <...> маленькую ядерную бомбу (для Украины. — Прим. ред.)", — опасается эксперт.
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По словам Макговерна, именно ради такой авантюры Владимир Зеленский ездил в США двумя неделями ранее. Аналитик предположил, что вашингтонская "партия войны" могла вызвать президента Украины на личную встречу, чтобы поручить ему приведение плана в жизнь.
"Американскому народу настолько промыли мозги по поводу России и Путина, что они могут согласиться на такое", — переживает экс-агент ЦРУ.
Ранее заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев заявил, что заявления о необходимости передать Киеву тактическое ядерное оружие "совершенно безответственны". По словам российского эксперта, администрация Байдена не пойдет на столь радикальную эскалацию конфликта на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийРэй МакговернЯдерное оружиеДжо Байден
 
 
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