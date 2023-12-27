https://ria.ru/20231227/bomba-1918355524.html

Бомба для Зеленского. План Вашингтона по Украине вызвал ужас в США

Бомба для Зеленского. План Вашингтона по Украине вызвал ужас в США - РИА Новости, 27.12.2023

Бомба для Зеленского. План Вашингтона по Украине вызвал ужас в США

США от отчаяния могут решиться на провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T06:55

2023-12-27T06:55

2023-12-27T06:55

специальная военная операция на украине

в мире

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владимир зеленский

рэй макговерн

ядерное оружие

джо байден

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. США от отчаяния могут решиться на провокацию, чтобы оправдать передачу Украине ядерного оружия, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Будет некая операция под ложным флагом. <...>. Или другая подлая вещь, которая будет использована, чтобы оправдать в глазах американского народа <...> маленькую ядерную бомбу (для Украины. — Прим. ред.)", — опасается эксперт.По словам Макговерна, именно ради такой авантюры Владимир Зеленский ездил в США двумя неделями ранее. Аналитик предположил, что вашингтонская "партия войны" могла вызвать президента Украины на личную встречу, чтобы поручить ему приведение плана в жизнь."Американскому народу настолько промыли мозги по поводу России и Путина, что они могут согласиться на такое", — переживает экс-агент ЦРУ.Ранее заведующий сектором военно-политического анализа и исследовательских проектов Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев заявил, что заявления о необходимости передать Киеву тактическое ядерное оружие "совершенно безответственны". По словам российского эксперта, администрация Байдена не пойдет на столь радикальную эскалацию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20231130/bayden-1913021256.html

https://ria.ru/20231209/derzhava-1914751556.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, рэй макговерн, ядерное оружие, джо байден