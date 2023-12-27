https://ria.ru/20231227/boepripas-1918417334.html

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк - РИА Новости, 27.12.2023

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника на Донецк

Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T12:39

2023-12-27T12:39

2023-12-27T12:39

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

петровский район

сцкк

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ДОНЕЦК, 27 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили один боеприпас с беспилотника в Петровском районе Донецка, сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.20 - город Донецк (Петровский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении.Кроме того, украинские войска с 12.00 по 12.25 выпустили по этому же району еще семь снарядов калибром 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231227/vzryvy-1918342682.html

донецкая народная республика

донецк

петровский район

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донецкая народная республика, донецк, петровский район, сцкк