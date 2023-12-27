https://ria.ru/20231227/blokada-1918499687.html

В Сербии сторонники прозападной оппозиции пригрозили заблокировать трассы

В Сербии сторонники прозападной оппозиции пригрозили заблокировать трассы - РИА Новости, 27.12.2023

В Сербии сторонники прозападной оппозиции пригрозили заблокировать трассы

Сторонники прозападной оппозиции в Сербии назначили на 29 декабря суточную блокаду трасс, которая перейдет в большой субботний протест в Белграде, передает... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:38

2023-12-27T16:38

2023-12-27T17:32

в мире

белград (город)

сербия

александр вучич

белградский университет

беспорядки в белграде

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БЕЛГРАД, 27 дек — РИА Новости. Сторонники прозападной оппозиции в Сербии назначили на 29 декабря суточную блокаду трасс, которая перейдет в большой субботний протест в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. Ранее сегодня активисты движения "Сербия против насилия" собрались на площадке у здания философского факультета Белградского университета близ ректората и филфака. Это традиционное место студенческих протестов. Свыше сотни людей призвали власти раскрыть списки избирателей на прошедших муниципальных и парламентских выборах 17 декабря. Один из студентов-демонстрантов Иван Бьелич объявил в мегафон, что 29 декабря в полдень начнутся блокады трасс, которые продлятся 24 часа. Впоследствии эта акция перейдет в большой протест оппозиции в центре Белграда. Бьелич также позвонил в Министерство госуправления, улицы перед которым студенты блокировали в понедельник, и потребовал раскрыть списки избирателей. В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича "Сербия не смеет останавливаться" лидирует с 46,66 процента голосов.Оппозиционный блок "Сербия против насилия" не признал результаты муниципальных выборов в городское собрание Белграда и с 18 декабря проводит протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии. В минувшее воскресенье представители оппозиции, несогласные с итогами прошедших в стране выборов, окружили здание городского собрания, попытались выломать двери и выбили окна. Затем они хотели прорваться внутрь, но их заблокировала жандармерия. Силовикам пришлось применить против демонстрантов спрей и слезоточивый газ. Поздно вечером полиция в течение нескольких минут разогнала митингующих, очистив площадь от них, и выставила оцепление.Президент страны Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. В обращении к гражданам он заявил, что эти протесты — попытка лишить Сербию самостоятельности и суверенитета. Глава государства также поблагодарил спецслужбы стран-партнеров, которые, по его словам, предупреждали власти республики о готовящихся акциях.По данным МВД страны, травмы получили восемь полицейских, задержаны 38 участников протестов. Их подозревают "в попытке насильственного свержения конституционного порядка".Как сообщила ранее сегодня Высшая прокуратура Сербии, семеро задержанных признали свою вину и согласились на штрафы и условное лишение свободы. Еще двоих отпустили из-под стражи. Прокуратура также попросила арестовать еще 11 человек, их ожидает суд.

https://ria.ru/20231227/serbiya-1918416190.html

https://ria.ru/20231225/serbiya-1917947674.html

https://ria.ru/20231226/zakharova-1918140483.html

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