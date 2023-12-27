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В Москве треш-блогера приговорили к трем годам колонии
В Москве треш-блогера приговорили к трем годам колонии - РИА Новости, 27.12.2023
В Москве треш-блогера приговорили к трем годам колонии
Треш-блогер Хилми Форкс (Олейник) приговорен в Москве к 3 годам колонии по делу о распространении порнографии в интернете, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T12:57
2023-12-27T12:57
2023-12-27T13:08
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Треш-блогер Хилми Форкс (Олейник) приговорен в Москве к 3 годам колонии по делу о распространении порнографии в интернете, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Суд признал 29-летнего Олейника Хильми виновным по пункту "б" части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов в сети интернет) и приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.Отмечается, что он был взят под стражу в зале суда.По данным следствия, в ноябре 2022 года треш-блогер Хилми Форкс снял на мобильный телефон материалы порнографического содержания со своим участием, которые впоследствии разместил в интернете в принадлежащих ему публичных каналах, доступ к которым имеет неограниченный круг лиц, сообщала прокуратура.До этого суд арестовывал Олейника на 12 суток за мелкое хулиганство и оштрафовал на 1 тысячу рублей за драку в кафе "Вкусно и точка".Директор "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина заявляла, что Хилми - блогер-трансгендер.
https://ria.ru/20230406/tresh-1863479651.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, происшествия, россия, екатерина мизулина, лига безопасного интернета
Москва, Происшествия, Россия, Екатерина Мизулина, Лига безопасного интернета
В Москве треш-блогера приговорили к трем годам колонии
В Москве треш-блогеру Форксу дали срок по делу о порнографии в интернете