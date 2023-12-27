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Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях - РИА Новости, 27.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:10 27.12.2023 (обновлено: 07:19 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/bespilotniki-1918356678.html
Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях
Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях - РИА Новости, 27.12.2023
Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях
ПВО сорвала попытку киевского режима совершить на территории России террористическую атаку с помощью беспилотников, два аппарата сбиты над Белгородской и... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:10
2023-12-27T07:19
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
белгородская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ПВО сорвала попытку киевского режима совершить на территории России террористическую атаку с помощью беспилотников, два аппарата сбиты над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в среду в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918351885.html
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россия, ростовская область, белгородская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях

МО: силы ПВО в Белгородской и Ростовской областях уничтожили ночью два БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ПВО сорвала попытку киевского режима совершить на территории России террористическую атаку с помощью беспилотников, два аппарата сбиты над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в среду в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.
Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Самолет Су-25 Грач, задействованный в специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьБелгородская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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