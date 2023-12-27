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Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях
Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях - РИА Новости, 27.12.2023
Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях
ПВО сорвала попытку киевского режима совершить на территории России террористическую атаку с помощью беспилотников, два аппарата сбиты над Белгородской и... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T07:10
2023-12-27T07:10
2023-12-27T07:19
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ПВО сорвала попытку киевского режима совершить на территории России террористическую атаку с помощью беспилотников, два аппарата сбиты над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в среду в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918351885.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях
МО: силы ПВО в Белгородской и Ростовской областях уничтожили ночью два БПЛА ВСУ