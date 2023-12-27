https://ria.ru/20231227/bespilotniki-1918356678.html

Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях

Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях - РИА Новости, 27.12.2023

Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях

ПВО сорвала попытку киевского режима совершить на территории России террористическую атаку с помощью беспилотников, два аппарата сбиты над Белгородской и... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T07:10

2023-12-27T07:10

2023-12-27T07:19

специальная военная операция на украине

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ростовская область

белгородская область

безопасность

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. ПВО сорвала попытку киевского режима совершить на территории России террористическую атаку с помощью беспилотников, два аппарата сбиты над Белгородской и Ростовской областями, сообщили в среду в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в публикации.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территориями Белгородской и Ростовской областей.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20231227/spetsoperatsiya-1918351885.html

россия

ростовская область

белгородская область

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россия, ростовская область, белгородская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф