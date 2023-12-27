https://ria.ru/20231227/bashnya-1918444819.html

Эйфелева башня закрылась из-за забастовки сотрудников

Эйфелева башня закрылась из-за забастовки сотрудников - РИА Новости, 27.12.2023

Эйфелева башня закрылась из-за забастовки сотрудников

Эйфелева башня прекратила принимать посетителей из-за забастовки сотрудников в день 100-летней годовщины со дня смерти французского инженера Гюстава Эйфеля,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T14:12

2023-12-27T14:12

2023-12-27T16:09

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франция

париж

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ПАРИЖ, 27 дек - РИА Новости. Эйфелева башня прекратила принимать посетителей из-за забастовки сотрудников в день 100-летней годовщины со дня смерти французского инженера Гюстава Эйфеля, говорится на сайте парижской достопримечательности. "В связи с забастовкой одной из категорий сотрудников Эйфелева башня в настоящее время закрыта. Мы приносим извинения за доставленные неудобства. Вход на площадь открыт и бесплатен для посещения", - сказано в сообщении. Сотрудники решили провести однодневную забастовку, чтобы осудить руководство компании по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), передает телеканал BFMTV со ссылкой на профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT). Так, члены профсоюза осуждают "чрезмерно амбициозную и неустойчивую (экономическую) модель компании" из-за "недооценки бюджета работ" и "переоценки доходов, основанных на ежегодных целевых показателях посещаемости в 7,4 миллиона посетителей", то есть "уровне посещаемости, который никогда не достигался".Эйфелева башня была построена по заказу правительства Франции к Всемирной выставке 1889 года по проекту инженера Густава Эйфеля и на тот момент стала самым высоким сооружением в мире. Первоначально башню планировалось оставить на 20 лет, а затем разобрать, так как многим парижанам не понравился ее дизайн, но за эти годы она стала символом французской столицы.

https://ria.ru/20231222/zakon-1917579354.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, франция, париж