https://ria.ru/20231227/bashkiriya-1918507012.html
Полиция проверит инцидент в уфимской школе, где ученики избили сверстника
Полиция проверит инцидент в уфимской школе, где ученики избили сверстника - РИА Новости, 27.12.2023
Полиция проверит инцидент в уфимской школе, где ученики избили сверстника
Полиция Уфы разбирается в конфликте между учениками после заявления женщины об избиении ее сына в школе, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:03
2023-12-27T17:03
2023-12-27T17:07
происшествия
уфа
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УФА, 27 дек – РИА Новости. Полиция Уфы разбирается в конфликте между учениками после заявления женщины об избиении ее сына в школе, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. По данным ведомства, 25 декабря в отделе полиции №10 УМВД России по Уфе зарегистрировано заявление от матери ученика школы о том, что в отношении ее 13-летнего сына совершены противоправные действия. Уточняется, что конфликт произошел между несколькими учениками школы, расположенной на улице Николая Дмитриева. "В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят проверку, опрашивают участников конфликта и педагогический состав учебного учреждения. По предварительным данным, причиной конфликта могли послужить неприязненные отношения между сверстниками. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении. Интернет-издание "Пруфы" сообщает, что школьники в раздевалке надели пакет на голову сверстника, заставляли его целовать грязный ботинок и нанесли побои, а никто из очевидцев за мальчика не заступился.
https://ria.ru/20230321/izbienie-1859507311.html
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РИА Новости
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происшествия, уфа, россия
Происшествия, Уфа, Россия
Полиция проверит инцидент в уфимской школе, где ученики избили сверстника
Полиция разберется в конфликте в уфимской школе, где ученики избили сверстника