https://ria.ru/20231227/avdeevka-1918494319.html

Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин

Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.12.2023

Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин

ВС РФ делают все возможное для скорейшего освобождения Авдеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T16:27

2023-12-27T16:27

2023-12-27T16:36

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы рф

денис пушилин

донецкая народная республика

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВС РФ делают все возможное для скорейшего освобождения Авдеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку", - сказал он журналистам.Пушилин подчеркнул, что это важно для Донецка и других населенных пунктов республики.

авдеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авдеевка, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика