https://ria.ru/20231227/avdeevka-1918494319.html
Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин
Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.12.2023
Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин
ВС РФ делают все возможное для скорейшего освобождения Авдеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:27
2023-12-27T16:27
2023-12-27T16:36
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
денис пушилин
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:287:3016:1985_1920x0_80_0_0_30daed8ab32cd19bb776c4c572cf5cf8.jpg
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВС РФ делают все возможное для скорейшего освобождения Авдеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку", - сказал он журналистам.Пушилин подчеркнул, что это важно для Донецка и других населенных пунктов республики.
авдеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852993972_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_84042b9776132b7f76093d5b87dffcf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин
Пушилин: российские военные делают все для скорейшего освобождения Авдеевки
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВС РФ делают все возможное для скорейшего освобождения Авдеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку", - сказал он журналистам.
Пушилин подчеркнул, что это важно для Донецка и других населенных пунктов республики.