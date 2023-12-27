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Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 27.12.2023 (обновлено: 16:36 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/avdeevka-1918494319.html
Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин
Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин - РИА Новости, 27.12.2023
Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин
ВС РФ делают все возможное для скорейшего освобождения Авдеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T16:27
2023-12-27T16:36
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
денис пушилин
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВС РФ делают все возможное для скорейшего освобождения Авдеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку", - сказал он журналистам.Пушилин подчеркнул, что это важно для Донецка и других населенных пунктов республики.
авдеевка
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авдеевка, вооруженные силы рф, денис пушилин, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ, Денис Пушилин, Донецкая Народная Республика
Российские военные делают все для освобождения Авдеевки, заявил Пушилин

Пушилин: российские военные делают все для скорейшего освобождения Авдеевки

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБоец ВС РФ на Авдеевском направлении
Боец ВС РФ на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец ВС РФ на Авдеевском направлении. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. ВС РФ делают все возможное для скорейшего освобождения Авдеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, чтобы как можно быстрее, так же как и Марьинку, освободить Авдеевку", - сказал он журналистам.
Пушилин подчеркнул, что это важно для Донецка и других населенных пунктов республики.
Авдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАвдеевка: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы РФДенис ПушилинДонецкая Народная Республика
 
 
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