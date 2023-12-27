https://ria.ru/20231227/arktika-1918340855.html

Американский зоолог призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике

Американский зоолог призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике - РИА Новости, 27.12.2023

Американский зоолог призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике

США необходимо отозвать свои претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и потребовать аналогичных шагов от других стран, чтобы защитить Северный... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T00:47

2023-12-27T00:47

2023-12-27T01:31

в мире

сша

арктика

россия

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155483/77/1554837727_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d09c268849e5996bbf119f4f1a197a28.jpg

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США необходимо отозвать свои претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и потребовать аналогичных шагов от других стран, чтобы защитить Северный Ледовитый океан, заявил РИА Новости заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер. Американские власти на прошлой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как следует из пояснения госдепартамента, определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией. Как отметил Стейнер, будучи страной, не ратифицировавшей Конвенцию ООН по морскому праву, США "ходят по тонкому льду", выдвигая претензии на расширение своего континентального шельфа. "Вместо того, чтобы присоединяться к этой гонке за ресурсами в Арктике, все страны должны объединиться, чтобы полностью и навсегда защитить Северный Ледовитый океан", — сказал зоолог, комментируя недавнее заявление госдепартамента. Собеседник агентства назвал сложившуюся ситуацию "настоящим беспорядком", указав на необходимость для США взять на себя лидирующую роль и потребовать, чтобы претензии всех стран на расширение арктического шельфа были отозваны. "Я с нетерпением жду того дня, когда Россия вновь присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана", — заключил Стейнер.Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия принимает все необходимые меры для соблюдения национальных интересов в Арктике.

https://ria.ru/20231227/arktika-1918340298.html

сша

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, арктика, россия, оон