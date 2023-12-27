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Американский зоолог призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике - РИА Новости, 27.12.2023
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00:47 27.12.2023 (обновлено: 01:31 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/arktika-1918340855.html
Американский зоолог призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике
Американский зоолог призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике - РИА Новости, 27.12.2023
Американский зоолог призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике
США необходимо отозвать свои претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и потребовать аналогичных шагов от других стран, чтобы защитить Северный... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T00:47
2023-12-27T01:31
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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США необходимо отозвать свои претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и потребовать аналогичных шагов от других стран, чтобы защитить Северный Ледовитый океан, заявил РИА Новости заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер. Американские власти на прошлой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как следует из пояснения госдепартамента, определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией. Как отметил Стейнер, будучи страной, не ратифицировавшей Конвенцию ООН по морскому праву, США "ходят по тонкому льду", выдвигая претензии на расширение своего континентального шельфа. "Вместо того, чтобы присоединяться к этой гонке за ресурсами в Арктике, все страны должны объединиться, чтобы полностью и навсегда защитить Северный Ледовитый океан", — сказал зоолог, комментируя недавнее заявление госдепартамента. Собеседник агентства назвал сложившуюся ситуацию "настоящим беспорядком", указав на необходимость для США взять на себя лидирующую роль и потребовать, чтобы претензии всех стран на расширение арктического шельфа были отозваны. "Я с нетерпением жду того дня, когда Россия вновь присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана", — заключил Стейнер.Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия принимает все необходимые меры для соблюдения национальных интересов в Арктике.
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в мире, сша, арктика, россия, оон
В мире, США, Арктика, Россия, ООН
Американский зоолог призвал США отозвать свои претензии на шельф в Арктике

Зоолог Стейнер: США нужно отозвать претензии на расширение шельфа в Арктике

© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. LeeМоряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / U.S. Navy / MC 2nd Class Micheal H. Lee
Моряк на американской подводной лодке во время учений в Арктике. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. США необходимо отозвать свои претензии на расширение континентального шельфа в Арктике и потребовать аналогичных шагов от других стран, чтобы защитить Северный Ледовитый океан, заявил РИА Новости заслуженный американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер.
Американские власти на прошлой неделе опубликовали официальные карты расширенного континентального шельфа, который начинается за пределами 200 морских миль от побережья в Арктике, Атлантике, Беринговом море, Тихом океане, двух участков Мексиканского залива и у Марианских островов. Как следует из пояснения госдепартамента, определенные США границы их расширенного континентального шельфа не создают территориальных споров с Россией, но потребуют урегулирования с Канадой и Японией.
Территориальные претензии США в Мировом океане
Инфографика
Как отметил Стейнер, будучи страной, не ратифицировавшей Конвенцию ООН по морскому праву, США "ходят по тонкому льду", выдвигая претензии на расширение своего континентального шельфа.
"Вместо того, чтобы присоединяться к этой гонке за ресурсами в Арктике, все страны должны объединиться, чтобы полностью и навсегда защитить Северный Ледовитый океан", — сказал зоолог, комментируя недавнее заявление госдепартамента.
Собеседник агентства назвал сложившуюся ситуацию "настоящим беспорядком", указав на необходимость для США взять на себя лидирующую роль и потребовать, чтобы претензии всех стран на расширение арктического шельфа были отозваны.
"Я с нетерпением жду того дня, когда Россия вновь присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана", — заключил Стейнер.
Ранее глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заявил, что Россия принимает все необходимые меры для соблюдения национальных интересов в Арктике.
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