https://ria.ru/20231227/argentina-1918354864.html

В Аргентине появятся новые купюры на фоне высокой инфляции

В Аргентине появятся новые купюры на фоне высокой инфляции - РИА Новости, 27.12.2023

В Аргентине появятся новые купюры на фоне высокой инфляции

В Аргентине на фоне высокой инфляции появятся новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо, сообщил президент страны Хавьер Милей в интервью газете La Nación. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T06:32

2023-12-27T06:32

2023-12-27T06:32

аргентина

хавьер милей

в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. В Аргентине на фоне высокой инфляции появятся новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо, сообщил президент страны Хавьер Милей в интервью газете La Nación. "Тема с купюрами - это пытка... Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек", - сказал он. В настоящее время самая крупная купюра в Аргентине это 2 тысячи песо. На нее можно купить меньше двух килограмм сахара или риса. Двух тысяч вряд ли хватит, чтобы оплатить чашку кофе с булочкой в кафе. При этом купюра в 2 тысячи - это редкость, ее начали выпускать относительно недавно. Обычно в ходу купюры по 500 и 1000 песо. "Это очевидно", - сказал Милей, отвечая на вопрос о том, появятся ли в стране купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо. Инфляция в Аргентине в ноябре составила 12,8%, за 11 месяцев превысила 148%. Показатели за ноябрь не отражают новых жестких мер, принятых правительством для борьбы с кризисом. Они отразятся в инфляции за декабрь 2023 года и последующие месяцы. В декабре, как ожидают аналитики, инфляция превысит 30%.

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аргентина, хавьер милей, в мире