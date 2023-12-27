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В Аргентине появятся новые купюры на фоне высокой инфляции
В Аргентине появятся новые купюры на фоне высокой инфляции - РИА Новости, 27.12.2023
В Аргентине появятся новые купюры на фоне высокой инфляции
В Аргентине на фоне высокой инфляции появятся новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо, сообщил президент страны Хавьер Милей в интервью газете La Nación. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T06:32
2023-12-27T06:32
2023-12-27T06:32
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хавьер милей
в мире
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости. В Аргентине на фоне высокой инфляции появятся новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо, сообщил президент страны Хавьер Милей в интервью газете La Nación. "Тема с купюрами - это пытка... Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек", - сказал он. В настоящее время самая крупная купюра в Аргентине это 2 тысячи песо. На нее можно купить меньше двух килограмм сахара или риса. Двух тысяч вряд ли хватит, чтобы оплатить чашку кофе с булочкой в кафе. При этом купюра в 2 тысячи - это редкость, ее начали выпускать относительно недавно. Обычно в ходу купюры по 500 и 1000 песо. "Это очевидно", - сказал Милей, отвечая на вопрос о том, появятся ли в стране купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо. Инфляция в Аргентине в ноябре составила 12,8%, за 11 месяцев превысила 148%. Показатели за ноябрь не отражают новых жестких мер, принятых правительством для борьбы с кризисом. Они отразятся в инфляции за декабрь 2023 года и последующие месяцы. В декабре, как ожидают аналитики, инфляция превысит 30%.
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аргентина, хавьер милей, в мире
Аргентина, Хавьер Милей, В мире
В Аргентине появятся новые купюры на фоне высокой инфляции
В Аргентине выпустят купюры номиналом в 20 и 50 тыс песо из-за высокой инфляции
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 дек - РИА Новости.
В Аргентине на фоне высокой инфляции появятся новые купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо, сообщил президент страны Хавьер Милей в интервью
газете La Nación.
«
"Тема с купюрами - это пытка... Тебе надо заплатить что-то наличными, ты должен идти с мешком бумажек", - сказал он.
В настоящее время самая крупная купюра в Аргентине это 2 тысячи песо. На нее можно купить меньше двух килограмм сахара или риса. Двух тысяч вряд ли хватит, чтобы оплатить чашку кофе с булочкой в кафе.
При этом купюра в 2 тысячи - это редкость, ее начали выпускать относительно недавно. Обычно в ходу купюры по 500 и 1000 песо.
"Это очевидно", - сказал Милей, отвечая на вопрос о том, появятся ли в стране купюры номиналом в 20 и 50 тысяч песо.
Инфляция в Аргентине в ноябре составила 12,8%, за 11 месяцев превысила 148%. Показатели за ноябрь не отражают новых жестких мер, принятых правительством для борьбы с кризисом. Они отразятся в инфляции за декабрь 2023 года и последующие месяцы. В декабре, как ожидают аналитики, инфляция превысит 30%.
Президент Аргентины пообещал созвать референдум, если его реформы отвергнут