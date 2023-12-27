https://ria.ru/20231227/arest-1918587369.html

Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал

Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал - РИА Новости, 27.12.2023

Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал

Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве почти 20-летней давности, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал,... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T22:41

2023-12-27T22:41

2023-12-27T22:59

происшествия

россия

москва

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

уголовное дело сергея фургала

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве почти 20-летней давности, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал в отношении Тимофеева Михаила Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказали в суде. Там отметили, что ему заочно предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ - убийство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия. Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела по факту по факту убийства в 2004 году предпринимателя Зори Е.А., уточнили в суде. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. По этому делу он получил 22 года колонии.

https://ria.ru/20231226/arest-1918304575.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), уголовное дело сергея фургала