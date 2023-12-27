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Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал - РИА Новости, 27.12.2023
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22:41 27.12.2023 (обновлено: 22:59 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/arest-1918587369.html
Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал
Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал - РИА Новости, 27.12.2023
Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал
Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве почти 20-летней давности, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:41
2023-12-27T22:59
происшествия
россия
москва
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве почти 20-летней давности, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал в отношении Тимофеева Михаила Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказали в суде. Там отметили, что ему заочно предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ - убийство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия. Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела по факту по факту убийства в 2004 году предпринимателя Зори Е.А., уточнили в суде. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. По этому делу он получил 22 года колонии.
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происшествия, россия, москва, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), уголовное дело сергея фургала
Происшествия, Россия, Москва, Сергей Фургал, Следственный комитет России (СК РФ), Уголовное дело Сергея Фургала
Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал

В Москве заочно арестовали соучастника убийства, за которое был осужден Фургал

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве почти 20-летней давности, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд избрал в отношении Тимофеева Михаила Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказали в суде. Там отметили, что ему заочно предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ - убийство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия.
Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела по факту по факту убийства в 2004 году предпринимателя Зори Е.А., уточнили в суде.
Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. По этому делу он получил 22 года колонии.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
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ПроисшествияРоссияМоскваСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Уголовное дело Сергея Фургала
 
 
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