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Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал
Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал - РИА Новости, 27.12.2023
Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал
Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве почти 20-летней давности, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал,... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T22:41
2023-12-27T22:41
2023-12-27T22:59
происшествия
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москва
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
уголовное дело сергея фургала
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого в соучастии в убийстве почти 20-летней давности, за которое был осужден бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд избрал в отношении Тимофеева Михаила Александровича меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию Российской Федерации либо с момента его задержания на территории Российской Федерации", - сказали в суде. Там отметили, что ему заочно предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ - убийство, покушение на убийство, незаконный оборот оружия. Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела по факту по факту убийства в 2004 году предпринимателя Зори Е.А., уточнили в суде. Фургала задержали 9 июля 2020 года. Как сообщал СК РФ, в 2004-2005 годах он организовал покушение на бизнесмена Александра Смольского и убийства предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова. Вину Фургал не признает. По этому делу он получил 22 года колонии.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Происшествия, Россия, Москва, Сергей Фургал, Следственный комитет России (СК РФ), Уголовное дело Сергея Фургала
Суд заочно арестовал соучастника убийства, за которое осужден Фургал
В Москве заочно арестовали соучастника убийства, за которое был осужден Фургал