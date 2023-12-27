На Сахалине смонтировали антенны для отслеживания пусков с Восточного
РКС: на Сахалине смонтировали антенны для отслеживания пусков с Восточного
Космодром Восточный . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты смонтировали антенны на Сахалине, которые будут отслеживать пуски космических аппаратов с космодрома Восточный в Амурской области, сообщили в пресс-службе Российских космических систем (РКС).
"Специалисты АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" (ОКБ МЭИ, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") продолжают монтаж оборудования трассового измерительного пункта "Сахалин". Завершен цикл крупноузловой сборки двух антенных систем ТНА-12М, начат электрический монтаж и комплексные пуско-наладочные работы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сахалинский трассовый измерительный пункт станет частью наземного комплекса средств измерений, сбора и обработки информации космодрома Восточный. Пункт будет осуществлять информационное сопровождение запусков всех типов космических аппаратов, прием и регистрацию телеметрической информации с них, подчеркнули в пресс-службе.
Как подчеркнул гендиректор ОКБ МЭИ Константин Емельянов, слова которого приведены в релизе, разработчикам за счет применения уникальных методов и алгоритмов проектирования удалось достигнуть большой итоговой эффективной площади антенных систем и высоких значений их радиотехнических характеристик.
"Современные технические решения делают 12-метровую антенную систему единственной в своем классе среди российских и иностранных образцов", - добавил он.
За счет созданного на предприятии модульного программного обеспечения антенной можно будет управлять удаленно из любого центра управления полетами на территории России. ТНА-12М также устойчивы в условиях дополнительных ветровых нагрузок, защищены от молний и обледенения, могут работать в любых климатических условиях.