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На Сахалине смонтировали антенны для отслеживания пусков с Восточного - РИА Новости, 27.12.2023
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Наука
 
13:34 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/antenny-1918431763.html
На Сахалине смонтировали антенны для отслеживания пусков с Восточного
На Сахалине смонтировали антенны для отслеживания пусков с Восточного - РИА Новости, 27.12.2023
На Сахалине смонтировали антенны для отслеживания пусков с Восточного
Специалисты смонтировали антенны на Сахалине, которые будут отслеживать пуски космических аппаратов с космодрома Восточный в Амурской области, сообщили в... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T13:34
2023-12-27T13:34
наука
сахалин
россия
российские космические системы
роскосмос
амурская область
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты смонтировали антенны на Сахалине, которые будут отслеживать пуски космических аппаратов с космодрома Восточный в Амурской области, сообщили в пресс-службе Российских космических систем (РКС). "Специалисты АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" (ОКБ МЭИ, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") продолжают монтаж оборудования трассового измерительного пункта "Сахалин". Завершен цикл крупноузловой сборки двух антенных систем ТНА-12М, начат электрический монтаж и комплексные пуско-наладочные работы", - говорится в сообщении. Отмечается, что сахалинский трассовый измерительный пункт станет частью наземного комплекса средств измерений, сбора и обработки информации космодрома Восточный. Пункт будет осуществлять информационное сопровождение запусков всех типов космических аппаратов, прием и регистрацию телеметрической информации с них, подчеркнули в пресс-службе. Как подчеркнул гендиректор ОКБ МЭИ Константин Емельянов, слова которого приведены в релизе, разработчикам за счет применения уникальных методов и алгоритмов проектирования удалось достигнуть большой итоговой эффективной площади антенных систем и высоких значений их радиотехнических характеристик. "Современные технические решения делают 12-метровую антенную систему единственной в своем классе среди российских и иностранных образцов", - добавил он. За счет созданного на предприятии модульного программного обеспечения антенной можно будет управлять удаленно из любого центра управления полетами на территории России. ТНА-12М также устойчивы в условиях дополнительных ветровых нагрузок, защищены от молний и обледенения, могут работать в любых климатических условиях.
https://ria.ru/20231103/roskosmos-1907126584.html
https://ria.ru/20231026/orbita-1905493397.html
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сахалин, россия, российские космические системы , роскосмос, амурская область
Наука, Сахалин, Россия, Российские космические системы , Роскосмос, Амурская область
На Сахалине смонтировали антенны для отслеживания пусков с Восточного

РКС: на Сахалине смонтировали антенны для отслеживания пусков с Восточного

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса | Перейти в медиабанкКосмодром Восточный
Космодром Восточный - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Космодром Восточный . Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Специалисты смонтировали антенны на Сахалине, которые будут отслеживать пуски космических аппаратов с космодрома Восточный в Амурской области, сообщили в пресс-службе Российских космических систем (РКС).
"Специалисты АО "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" (ОКБ МЭИ, входит в холдинг "Российские космические системы" госкорпорации "Роскосмос") продолжают монтаж оборудования трассового измерительного пункта "Сахалин". Завершен цикл крупноузловой сборки двух антенных систем ТНА-12М, начат электрический монтаж и комплексные пуско-наладочные работы", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что сахалинский трассовый измерительный пункт станет частью наземного комплекса средств измерений, сбора и обработки информации космодрома Восточный. Пункт будет осуществлять информационное сопровождение запусков всех типов космических аппаратов, прием и регистрацию телеметрической информации с них, подчеркнули в пресс-службе.
Как подчеркнул гендиректор ОКБ МЭИ Константин Емельянов, слова которого приведены в релизе, разработчикам за счет применения уникальных методов и алгоритмов проектирования удалось достигнуть большой итоговой эффективной площади антенных систем и высоких значений их радиотехнических характеристик.
"Современные технические решения делают 12-метровую антенную систему единственной в своем классе среди российских и иностранных образцов", - добавил он.
За счет созданного на предприятии модульного программного обеспечения антенной можно будет управлять удаленно из любого центра управления полетами на территории России. ТНА-12М также устойчивы в условиях дополнительных ветровых нагрузок, защищены от молний и обледенения, могут работать в любых климатических условиях.
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НаукаСахалинРоссияРоссийские космические системыРоскосмосАмурская область
 
 
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