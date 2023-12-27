МВД Украины: оборонный альянс страны создал профильный союз ради инвестиций
МВД Украины: оборонный альянс создал профильный союз для привлечения инвестиций
© AP Photo / Efrem LukatskyКиев
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев . Архивное фото
МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что оборонный альянс страны создал союз профильных компаний оборонно-промышленного комплекса для привлечения иностранных инвестиций.
По его словам, к союзу присоединились уже более 20 компаний, занимающихся производством дронов, военной техники, программного обеспечения и технологий двойного назначения.
«
"На Украине запускают оборонный альянс. Он призван объединить участников и экспертов оборонного сектора для увеличения эффективности и привлечения иностранных инвестиций", - написал Геращенко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что перед новосозданным гражданским союзом стоит две цели. В частности, написание стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины до 2030 года и внедрение ее в реальность совместно с минобороны, министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности и другими участниками оборонного сектора. Вторая задача, по словам Геращенко, это создание "экосистемы инноваций по примеру американского агентства DARPA".
В свою очередь, как сообщает оборонный альянс Украины в Telegram-канале, потребность в создании "профильного союза" была впервые озвучена на iForum. "Гости направления Military Tech отметили необходимость объединения всех игроков дефенс-сектора (оборонного - ред.) для улучшения эффективности их работы. Идею поддержал министр минстратегпрома Украины Александр Камышин и Евгений Уткин (UARPA, UARMS, Strata22)", - говорится в сообщении.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.