https://ria.ru/20231227/almazy-1918375062.html

Итоги года на рынке алмазов

Итоги года на рынке алмазов - РИА Новости, 27.12.2023

Итоги года на рынке алмазов

Главным событием уходящего года в мире алмазов и бриллиантов стали ограничения на импорт камней из России в страны Евросоюза и G7 - санкции начнут действовать с РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:09

2023-12-27T10:09

2023-12-27T10:09

экономика

россия

бельгия

индия

елена воронкова

александр де кроо

алроса

g7

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Главным событием уходящего года в мире алмазов и бриллиантов стали ограничения на импорт камней из России в страны Евросоюза и G7 - санкции начнут действовать с 1 января и могут существенно трансформировать мировой рынок. Впрочем, прогнозировать последствия для потребителей еще рано: строгость европейских решений может легко компенсироваться необязательностью их исполнения, как это уже не раз было на других рынках, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Запрет на импорт алмазов из РФ страны "Большой семерки" обсуждали еще в 2022 году, В январе 2023 года премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо дал рынку ложный сигнал, заявив, что не видит смысла запрещать оптовые закупки алмазов из России на уровне Евросоюза. Однако в декабре санкции все же были приняты: с 1 января страны G7 и ЕС вводят ограничения на импорт непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных в России, а с 1 марта начнут поэтапно ограничивать импорт алмазов из РФ, обработанных в третьих странах. Для контроля ограничений к сентябрю планируется создать механизм отслеживания и сертификации. Причем ведущая роль в реализации санкций возложена на Бельгию, где расположен крупнейший мировой центр торговли и обработки этих драгоценных камней - город Антверпен. Нерыночное вмешательство"Ужесточение антироссийских санкций в отношении российских производителей алмазов ведет к переделу рынка, усилению крупнейших игроков, может стать причиной рыночных дисбалансов в последующие периоды", - заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Елена Воронкова. Любое вмешательство в работу рынка - это, по сути, дополнительный налог на потребителя, добавил руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. "Так что бриллиантовые украшения дешеветь не будут", - предупредил эксперт. Кроме того, эти ограничения сложно будет технически реализовать на практике. "На это уйдет не один год, а на рынке алмазов будет нарушена ритмичность поставок сырья", - пояснил он. Сами европейские чиновники с большой долей вероятности будут закрывать глаза на импорт бриллиантов с корнями из России, так как властям Европейского союза невыгодно уничтожать собственную ювелирную индустрию, уверен независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. "Установление с 1 января запрета на импорт добытых или обработанных в России алмазов может означать необходимость обеспечения их достаточных запасов у потребителей в государствах, входящих в "Большую семерку". Намеченное с 1 марта эмбарго на камни, обработанные в третьих странах, может быть связано с подготовкой к нему ювелирных компаний в США, Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции и Японии - им надо найти поставщиков в других государствах-продуцентах алмазов", - отметил он. Неприятно, но не смертельноЭксперты сошлись во мнении, что для крупнейшего российского производителя алмазов - "Алросы" - принятое решение "неприятное, но не смертельное". По словам Хазанов, "Алроса" в сложившейся ситуации сможет спокойно добывать алмазы для хранения на складах или же увеличить их сбыт в Израиль, Китай, ОАЭ. Однако он признал, что ряд клиентов может отказаться от сотрудничества с "Алросой" или потребовать предоставления скидок на ее продукцию под предлогом ее "токсичности". "Плюс надо добавить нынешнюю слабость спроса на алмазы, вызвавшую снижение цен на них", - пояснил эксперт Хазанов. "Кроме того, можно предположить, что "Алроса" заранее подготовилась к санкционному давлению со стороны этих стран, перестроив сбытовые каналы", - заявил эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Пучкарев. Такая перестройка уже идет. По подсчетам РИА Новости на основании данных Кимберлийского процесса, Гонконг в январе-сентябре 2023 года в пять раз нарастил импорт алмазов из России - до рекордных 252,3 миллиона долларов - и вернулся в список пяти крупнейших покупателей этих камней. Индия, которая последние несколько лет уступала Бельгии в объемах закупок, по итогам девяти месяцев обогнала ее, нарастив импорт на 16% - почти до миллиарда долларов. В то же время Бельгия, наоборот, его уменьшила - вчетверо, до 315 миллионов долларов. По данным платформы ООН Comtrade, по итогам 2022 года основными импортерами алмазов из РФ стали ОАЭ (1,64 миллиарда долларов), которые пока не раскрывали текущих данных за 2023 год. Бельгия годом ранее импортировала из России алмазы на 1,46 миллиарда долларов, Индия – на 1,08 миллиарда долларов. При этом "Большая семерка" приобрела у России алмазов лишь на 40 миллионов долларов, а страны ЕС - лишь на 70 тысяч долларов. Алмазное истощениеЭксперты также отметили, что дестабилизирующим фактором для рынка алмазов в 2024 году станет проблема истощения алмазных месторождений. "Со следующего года мы видим исчерпание сформированного в предыдущие года запаса природных бриллиантов в системе. Рынок может столкнуться с реальным кризисом дефицита природных камней", - сказал эксперт Красноженов. Добыча природных алмазов в мире, по данным из аналитического отчета "Алросы", упала на 20% за последние шесть лет: если в 2018 году в мире было добыто 148 миллионов карат драгоценных камней, то по итогам 2023 года мировая добыча ожидается на уровне 118 миллионов карат. При этом в ближайшие годы ожидается продолжение этого тренда: "Алроса" прогнозирует мировую добычу в объеме 116 миллионов карат в 2024 году и 118 миллионов карат в 2025 году. Впрочем, сейчас производителей больше волнует проблема падающего спроса на фоне замедления глобальной экономики. По данным агентства Блумберг, цены на оптовые бриллианты за 2023 год упали примерно на 20%, а необработанные камни подешевели на 35%. Чтобы остановить этот спад, в уходящем году крупнейшим игрокам пришлось пойти на беспрецедентные меры: крупнейшая алмазодобывающая компания "Алроса" приостановила продажи на 2 месяца, международная корпорация De Beers временно сняла контрактные ограничения на поставку ее продукции, а крупнейшие представители алмазного сектора Индии порекомендовали на два месяца заморозить весь импорт алмазного сырья в страну. До смены тренда производителям не остается ничего другого, как пополнять собственные запасы в ожидании времен, когда алмазы снова станут "лучшими друзьями девушек".

https://ria.ru/20231220/almazy-1916912090.html

https://ria.ru/20231209/sanktsii-1914755059.html

https://ria.ru/20231114/almazy-1909389687.html

https://ria.ru/20230910/almaz-1895261434.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, бельгия, индия, елена воронкова, александр де кроо, алроса, g7, евросоюз, санкции в отношении россии