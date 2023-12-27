https://ria.ru/20231227/akunin-1918506555.html

Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина*

Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина* - РИА Новости, 27.12.2023

Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина*

Российский Молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина*, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра. РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T17:02

2023-12-27T17:02

2023-12-27T17:02

культура

новости культуры

российский академический молодежный театр

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский Молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина*, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра. Ранее Росфинмониторинг внес Григория Чхартишвили* (псевдоним - Борис Акунин*) в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма. "Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина*. Это "Фандорин", "Инь и Ян", Белая и Черная версии", - сказала пресс-атташе. Александринский театр, где также шел спектакль по пьесе Акунина*, 18 декабря сообщил, что получил запрос из Следственного комитета, в настоящее время готовит на него ответ. Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html

https://ria.ru/20231221/emigranty-1917077205.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, российский академический молодежный театр , россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)