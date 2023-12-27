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Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина* - РИА Новости, 27.12.2023
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Культура
 
17:02 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/akunin-1918506555.html
Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина*
Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина* - РИА Новости, 27.12.2023
Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина*
Российский Молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина*, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:02
2023-12-27T17:02
культура
новости культуры
российский академический молодежный театр
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский Молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина*, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра. Ранее Росфинмониторинг внес Григория Чхартишвили* (псевдоним - Борис Акунин*) в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма. "Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина*. Это "Фандорин", "Инь и Ян", Белая и Черная версии", - сказала пресс-атташе. Александринский театр, где также шел спектакль по пьесе Акунина*, 18 декабря сообщил, что получил запрос из Следственного комитета, в настоящее время готовит на него ответ. Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html
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новости культуры, российский академический молодежный театр , россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
Культура, Новости культуры, Российский академический молодежный театр , Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина*

РАМТ сообщил о снятии с репертуара спектаклей по произведениям Акунина

© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТЗдание РАМТ
Здание РАМТ - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой РАМТ
Здание РАМТ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский Молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина*, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.
Ранее Росфинмониторинг внес Григория Чхартишвили* (псевдоним - Борис Акунин*) в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
Писатель Борис Акунин* (внесен в список террористов и экстремистов) на презентации своей книги История Российского государства - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
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"Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина*. Это "Фандорин", "Инь и Ян", Белая и Черная версии", - сказала пресс-атташе.
Александринский театр, где также шел спектакль по пьесе Акунина*, 18 декабря сообщил, что получил запрос из Следственного комитета, в настоящее время готовит на него ответ.
Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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КультураНовости культурыРоссийский академический молодежный театрРоссияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
 
 
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