https://ria.ru/20231227/akunin-1918506555.html
Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина*
Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина* - РИА Новости, 27.12.2023
Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина*
Российский Молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина*, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра. РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T17:02
2023-12-27T17:02
2023-12-27T17:02
культура
новости культуры
российский академический молодежный театр
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/143936/55/1439365568_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a1a62fee32238832071d57a1c4a5a0ae.jpg
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский Молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина*, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра. Ранее Росфинмониторинг внес Григория Чхартишвили* (псевдоним - Борис Акунин*) в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма. "Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина*. Это "Фандорин", "Инь и Ян", Белая и Черная версии", - сказала пресс-атташе. Александринский театр, где также шел спектакль по пьесе Акунина*, 18 декабря сообщил, что получил запрос из Следственного комитета, в настоящее время готовит на него ответ. Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20231220/akunin-1916697490.html
https://ria.ru/20231221/emigranty-1917077205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, российский академический молодежный театр , россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), борис акунин** (г.ш. чхартишвили**)
Культура, Новости культуры, Российский академический молодежный театр , Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Борис Акунин** (Г.Ш. Чхартишвили**)
Российский Молодежный театр снял спектакли по произведениям Акунина*
РАМТ сообщил о снятии с репертуара спектаклей по произведениям Акунина
МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российский Молодежный театр (РАМТ) снял с репертуара спектакли по произведениям Бориса Акунина*, сообщила РИА Новости пресс-атташе театра.
Ранее Росфинмониторинг
внес Григория Чхартишвили* (псевдоним - Борис Акунин*) в перечень террористов и экстремистов. Позже СК РФ
возбудил против писателя дело за фейки о ВС РФ и публичное оправдание терроризма.
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"Мы сняли из репертуара три спектакля, которые были поставлены по произведениям Акунина*. Это "Фандорин", "Инь и Ян", Белая и Черная версии", - сказала пресс-атташе.
Александринский театр
, где также шел спектакль по пьесе Акунина*, 18 декабря сообщил, что получил запрос из Следственного комитета, в настоящее время готовит на него ответ.
Акунин* несколько лет живет за рубежом. Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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