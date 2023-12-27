https://ria.ru/20231227/afrika-1918155399.html
Эксперты рассказали, сколько стоят сафари-туры в Африку
Эксперты рассказали, сколько стоят сафари-туры в Африку - РИА Новости, 27.12.2023
Эксперты рассказали, сколько стоят сафари-туры в Африку
Туроператоры отмечают постепенное восстановление спроса на экскурсионные туры в экваториальную и субэкваториальную Африку, но суммарное количество бронирований... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T04:23
2023-12-27T04:23
2023-12-27T04:23
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Туроператоры отмечают постепенное восстановление спроса на экскурсионные туры в экваториальную и субэкваториальную Африку, но суммарное количество бронирований по-прежнему отстает от показателей 2019 года, сообщает АТОР.Основными факторами, влияющими на интерес туристов, эксперты называют рост курса валют, сложную логистику и дорогие авиабилеты.По данным "Слетать.ру" и туроператора Let`sFly, входящего в группу компаний, на туры в такие страны Африки как ЮАР, Кения и Танзания в зимнем сезоне 2023-2024 поступают лишь отдельные заявки. Несмотря рост в 50 процентов числа бронирований путевок в Танзанию этой зимой в сравнении с прошлым годом, общая доля этого направления остается незначительной."Африка никогда не входила в круг массовых направлений в России. Это направление интересно для туристов, которые хотят чего-то экзотического", – отмечают в пресс-службе "Слетать.ру".По наблюдениям экспертов туроператора "Русский Экспресс", в сравнении с допандемийными сезонами сократилось и общее предложение по турам в Африку – в силу существенного выросшего с тех пор курса доллара, сократившегося объема перевозки и в целом более высоких цен на авиаперелеты.В первую очередь компании предлагают туры в Кению, Танзанию и ЮАР, которые совмещают в себе как экскурсионный (с элементами сафари), так и пляжный отдых.Как обращают внимание в "Русском Экспрессе", въезд в указанные страны вполне лояльный. В ЮАР граждане РФ могут путешествовать без виз, в Танзании нашим соотечественникам поставят визу по прилету, а в Кению до января 2024 года можно въехать по электронной визе.С 2024 года правила въезда в Кению изменятся: вместо электронной визы (стоит 50 долларов) туристы должны будут получить электронное разрешение на въезд (ETA). Оно обойдется в 30 долларов.В среднем экскурсионный недельный тур в Африку стоит 280-350 тысяч рублей на двоих без авиаперелета. Во второй половине января-начале февраля билеты в ЮАР обойдутся в 280-320 тысяч рублей на двоих, в Кению – 140-220 тысяч, в Танзанию – в 190-230 тысяч рублей на двоих.
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новости - туризм, туризм, туристы, африка, кения, юар, танзания, ассоциация туроператоров россии (атор), куда можно лететь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Африка, Кения, ЮАР, Танзания, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда можно лететь
Эксперты рассказали, сколько стоят сафари-туры в Африку
АТОР: спрос на сафари-туры в Африку существенно меньше, чем до пандемии
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости.
Туроператоры отмечают постепенное восстановление спроса на экскурсионные туры в экваториальную и субэкваториальную Африку, но суммарное количество бронирований по-прежнему отстает от показателей 2019 года, сообщает
АТОР.
Основными факторами, влияющими на интерес туристов, эксперты называют рост курса валют, сложную логистику и дорогие авиабилеты.
По данным "Слетать.ру" и туроператора Let`sFly, входящего в группу компаний, на туры в такие страны Африки как ЮАР
, Кения
и Танзания
в зимнем сезоне 2023-2024 поступают лишь отдельные заявки. Несмотря рост в 50 процентов числа бронирований путевок в Танзанию этой зимой в сравнении с прошлым годом, общая доля этого направления остается незначительной.
"Африка никогда не входила в круг массовых направлений в России
. Это направление интересно для туристов, которые хотят чего-то экзотического", – отмечают в пресс-службе "Слетать.ру".
По наблюдениям экспертов туроператора "Русский Экспресс", в сравнении с допандемийными сезонами сократилось и общее предложение по турам в Африку – в силу существенного выросшего с тех пор курса доллара, сократившегося объема перевозки и в целом более высоких цен на авиаперелеты.
В первую очередь компании предлагают туры в Кению, Танзанию и ЮАР, которые совмещают в себе как экскурсионный (с элементами сафари), так и пляжный отдых.
Как обращают внимание в "Русском Экспрессе", въезд в указанные страны вполне лояльный. В ЮАР граждане РФ могут путешествовать без виз, в Танзании нашим соотечественникам поставят визу по прилету, а в Кению до января 2024 года можно въехать по электронной визе.
С 2024 года правила въезда в Кению изменятся: вместо электронной визы (стоит 50 долларов) туристы должны будут получить электронное разрешение на въезд (ETA
). Оно обойдется в 30 долларов.
В среднем экскурсионный недельный тур в Африку стоит 280-350 тысяч рублей на двоих без авиаперелета. Во второй половине января-начале февраля билеты в ЮАР обойдутся в 280-320 тысяч рублей на двоих, в Кению – 140-220 тысяч, в Танзанию – в 190-230 тысяч рублей на двоих.
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