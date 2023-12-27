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В Японии сняли запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС - РИА Новости, 27.12.2023
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08:42 27.12.2023 (обновлено: 09:08 27.12.2023)
https://ria.ru/20231227/aes-1918362835.html
В Японии сняли запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС
В Японии сняли запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС - РИА Новости, 27.12.2023
В Японии сняли запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС
Комитет по надзору над атомной энергией Японии снял запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", об этом на пресс-конференции в среду... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T08:42
2023-12-27T09:08
в мире
япония
ниигата (город)
есимаса хаяси
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ТОКИО, 27 дек - РИА Новости. Комитет по надзору над атомной энергией Японии снял запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", об этом на пресс-конференции в среду сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Почти три года ушло на расследования в связи с выявленными нарушениями обращения с ядерными материалами на АЭС "Касивадзаки-Карива". Сегодня Комитет по надзору за атомной энергией отменил приказ о запрете на перемещения ядерных материалов. Правительство уважает научное и техническое решение независимого комитета по надзору над атомной энергией и с условием первоочередного соблюдения безопасности намерено для перезапуска АЭС "Касивадзаки-Карива" дать разъяснения по поводу ее необходимости и смысла (перезапуска) префектуре Ниигата и местным властям для того, чтобы достичь их понимания", - сказал Хаяси. Комитет по надзору над атомной энергией два года и восемь месяцев назад запретил перемещение ядерных материалов на АЭС "Касивадзаки-Карива", что фактически означало запрет на ее работу, из-за недостаточных мер безопасности, прежде всего антитеррористической. Кроме того, в мае этого года стало известно, что сотрудник оператора станции, компании ТЕРСО, потерял на улице важные документы по данной АЭС: он взял их для работы на дому без разрешения начальника, из дома поехал в магазин, положил бумаги на крышу машины, а спохватился только на следующий день. Из 80 страниц удалось найти менее половины. В документах содержались в том числе чертежи, связанные со строительными работами для предотвращения ущерба от пожара и наводнения, касающиеся 6-го энергоблока. Несмотря на снятие запрета, оператору станции еще предстоит убедить местные органы власти и жителей в необходимости ее перезапуска.
https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910498118.html
япония
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в мире, япония, ниигата (город), есимаса хаяси
В мире, Япония, Ниигата (город), Есимаса Хаяси
В Японии сняли запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС

В Японии сняли запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива"

© AP Photo / Junji KurokawaЯпонская атомная электростанция Касивадзаки-Карива
Японская атомная электростанция Касивадзаки-Карива - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© AP Photo / Junji Kurokawa
Японская атомная электростанция Касивадзаки-Карива. Архивное фото
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ТОКИО, 27 дек - РИА Новости. Комитет по надзору над атомной энергией Японии снял запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", об этом на пресс-конференции в среду сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси.
"Почти три года ушло на расследования в связи с выявленными нарушениями обращения с ядерными материалами на АЭС "Касивадзаки-Карива". Сегодня Комитет по надзору за атомной энергией отменил приказ о запрете на перемещения ядерных материалов. Правительство уважает научное и техническое решение независимого комитета по надзору над атомной энергией и с условием первоочередного соблюдения безопасности намерено для перезапуска АЭС "Касивадзаки-Карива" дать разъяснения по поводу ее необходимости и смысла (перезапуска) префектуре Ниигата и местным властям для того, чтобы достичь их понимания", - сказал Хаяси.
Комитет по надзору над атомной энергией два года и восемь месяцев назад запретил перемещение ядерных материалов на АЭС "Касивадзаки-Карива", что фактически означало запрет на ее работу, из-за недостаточных мер безопасности, прежде всего антитеррористической. Кроме того, в мае этого года стало известно, что сотрудник оператора станции, компании ТЕРСО, потерял на улице важные документы по данной АЭС: он взял их для работы на дому без разрешения начальника, из дома поехал в магазин, положил бумаги на крышу машины, а спохватился только на следующий день. Из 80 страниц удалось найти менее половины. В документах содержались в том числе чертежи, связанные со строительными работами для предотвращения ущерба от пожара и наводнения, касающиеся 6-го энергоблока.
Несмотря на снятие запрета, оператору станции еще предстоит убедить местные органы власти и жителей в необходимости ее перезапуска.
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