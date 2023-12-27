https://ria.ru/20231227/aes-1918362835.html

В Японии сняли запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС

В Японии сняли запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС - РИА Новости, 27.12.2023

В Японии сняли запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС

Комитет по надзору над атомной энергией Японии снял запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", об этом на пресс-конференции в среду... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T08:42

2023-12-27T08:42

2023-12-27T09:08

в мире

япония

ниигата (город)

есимаса хаяси

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918364818_0:87:3286:1935_1920x0_80_0_0_bc2c1fd335d36c5bcc566a4ac2c95e15.jpg

ТОКИО, 27 дек - РИА Новости. Комитет по надзору над атомной энергией Японии снял запрет на перезапуск крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки-Карива", об этом на пресс-конференции в среду сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. "Почти три года ушло на расследования в связи с выявленными нарушениями обращения с ядерными материалами на АЭС "Касивадзаки-Карива". Сегодня Комитет по надзору за атомной энергией отменил приказ о запрете на перемещения ядерных материалов. Правительство уважает научное и техническое решение независимого комитета по надзору над атомной энергией и с условием первоочередного соблюдения безопасности намерено для перезапуска АЭС "Касивадзаки-Карива" дать разъяснения по поводу ее необходимости и смысла (перезапуска) префектуре Ниигата и местным властям для того, чтобы достичь их понимания", - сказал Хаяси. Комитет по надзору над атомной энергией два года и восемь месяцев назад запретил перемещение ядерных материалов на АЭС "Касивадзаки-Карива", что фактически означало запрет на ее работу, из-за недостаточных мер безопасности, прежде всего антитеррористической. Кроме того, в мае этого года стало известно, что сотрудник оператора станции, компании ТЕРСО, потерял на улице важные документы по данной АЭС: он взял их для работы на дому без разрешения начальника, из дома поехал в магазин, положил бумаги на крышу машины, а спохватился только на следующий день. Из 80 страниц удалось найти менее половины. В документах содержались в том числе чертежи, связанные со строительными работами для предотвращения ущерба от пожара и наводнения, касающиеся 6-го энергоблока. Несмотря на снятие запрета, оператору станции еще предстоит убедить местные органы власти и жителей в необходимости ее перезапуска.

https://ria.ru/20231120/yaponiya-1910498118.html

япония

ниигата (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, ниигата (город), есимаса хаяси