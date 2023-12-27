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Абрамченко исполнит мечты двух девочек из Сибири в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2023
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10:43 27.12.2023
https://ria.ru/20231227/abramchenko-1918381436.html
Абрамченко исполнит мечты двух девочек из Сибири в рамках "Елки желаний"
Абрамченко исполнит мечты двух девочек из Сибири в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2023
Абрамченко исполнит мечты двух девочек из Сибири в рамках "Елки желаний"
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты 11-летней Софьи из Новокузнецка и 12-летней Алисы из... РИА Новости, 27.12.2023
2023-12-27T10:43
2023-12-27T10:43
виктория абрамченко
новокузнецк
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты 11-летней Софьи из Новокузнецка и 12-летней Алисы из Новосибирска. Одиннадцатилетняя Софья из Новокузнецка Кемеровской области написала в письме, что мечтает о коньках. "Дорогая Софья, конечно, я уверена, что ты получишь долгожданные коньки и будешь заниматься прекрасными видами спорта у себя в городе", - сказала Абрамченко. Двенадцатилетняя Алиса из Новосибирска рассказала, что мечтает о масляных красках "Алиса, я уверена, что новогодние чудеса сбываются, и обязательно ты получишь набор для занятий творчеством и будешь радовать близких людей новыми прекрасными работами", - сказала вице-премьер. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html
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виктория абрамченко, новокузнецк, россия, общество
Виктория Абрамченко, Новокузнецк, Россия, Общество
Абрамченко исполнит мечты двух девочек из Сибири в рамках "Елки желаний"

Вице-премьер Абрамченко исполнит мечты двух девочек из Сибири на "Елке желаний"

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкЗаместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория Абрамченко. Архивное фото
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты 11-летней Софьи из Новокузнецка и 12-летней Алисы из Новосибирска.
Одиннадцатилетняя Софья из Новокузнецка Кемеровской области написала в письме, что мечтает о коньках.
"Дорогая Софья, конечно, я уверена, что ты получишь долгожданные коньки и будешь заниматься прекрасными видами спорта у себя в городе", - сказала Абрамченко.
Двенадцатилетняя Алиса из Новосибирска рассказала, что мечтает о масляных красках
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"Алиса, я уверена, что новогодние чудеса сбываются, и обязательно ты получишь набор для занятий творчеством и будешь радовать близких людей новыми прекрасными работами", - сказала вице-премьер.
Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.
 
Виктория АбрамченкоНовокузнецкРоссияОбщество
 
 
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