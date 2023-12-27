https://ria.ru/20231227/abramchenko-1918381436.html

Абрамченко исполнит мечты двух девочек из Сибири в рамках "Елки желаний"

Абрамченко исполнит мечты двух девочек из Сибири в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 27.12.2023

Абрамченко исполнит мечты двух девочек из Сибири в рамках "Елки желаний"

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты 11-летней Софьи из Новокузнецка и 12-летней Алисы из... РИА Новости, 27.12.2023

2023-12-27T10:43

2023-12-27T10:43

2023-12-27T10:43

виктория абрамченко

новокузнецк

россия

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко приняла участие в акции "Елка желаний" и пообещала исполнить мечты 11-летней Софьи из Новокузнецка и 12-летней Алисы из Новосибирска. Одиннадцатилетняя Софья из Новокузнецка Кемеровской области написала в письме, что мечтает о коньках. "Дорогая Софья, конечно, я уверена, что ты получишь долгожданные коньки и будешь заниматься прекрасными видами спорта у себя в городе", - сказала Абрамченко. Двенадцатилетняя Алиса из Новосибирска рассказала, что мечтает о масляных красках "Алиса, я уверена, что новогодние чудеса сбываются, и обязательно ты получишь набор для занятий творчеством и будешь радовать близких людей новыми прекрасными работами", - сказала вице-премьер. Всероссийская благотворительная акция "Елка желаний" проходит с 2018 года. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тысяч детей в России.

https://ria.ru/20231221/elka-1917248343.html

новокузнецк

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

виктория абрамченко, новокузнецк, россия, общество