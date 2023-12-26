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В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз из страны

В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз из страны - РИА Новости, 26.12.2023

В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз из страны

Правительство РФ продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T08:51

2023-12-26T08:51

2023-12-26T08:55

россия

безопасность

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз, сообщается в Telegram-канале кабмина."В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Как отмечается, решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года.

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