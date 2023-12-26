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В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз из страны
В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз из страны - РИА Новости, 26.12.2023
В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз из страны
Правительство РФ продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз, сообщается в Telegram-канале кабмина. РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T08:51
2023-12-26T08:51
2023-12-26T08:55
россия
безопасность
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз, сообщается в Telegram-канале кабмина."В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.Как отмечается, решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года.
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россия, безопасность
В России продлили запрет на вывоз патронов и гильз из страны
Правительство РФ продлило запрет на вывоз патронов и гильз до конца 2025 года
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости.
Правительство РФ продлило до конца 2025 года действие временного запрета на вывоз из страны патронов и гильз, сообщается в Telegram-канале
кабмина.
"В России продлевается временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано", - говорится в сообщении.
Как отмечается, решение направлено на обеспечение защиты интересов государства.
Ограничение на вывоз патронов и гильз было введено в мае 2023 года.
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