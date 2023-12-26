https://ria.ru/20231226/zapad-1918064045.html

Орешкин рассказал, как США убивают экономику Европы

Орешкин рассказал, как США убивают экономику Европы - РИА Новости, 26.12.2023

Орешкин рассказал, как США убивают экономику Европы

США, как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, убив их химическую, автомобильную и другие отрасли, сконцентрируются на азиатских рынках,... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T00:17

2023-12-26T00:17

2023-12-26T00:31

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. США, как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, убив их химическую, автомобильную и другие отрасли, сконцентрируются на азиатских рынках, сказал в интервью журналу "Эксперт" помощник президента России Максим Орешкин. Во вторник вышел в свет первый номер обновленного журнала "Эксперт". Журнал выходит с 1995 года, в 2023 году акционером издателя журнала стала группа ВЭБ.РФ. "Действительно, сейчас важнейший вопрос для лидирующих игроков - какой будет расстановка сил на растущих рынках. США, как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, убив европейскую химию, автомобилестроение и другие отрасли, то есть когда этот источник роста для них закончится, сконцентрируются на азиатских рынках", - сказал Орешкин на вопрос о том, будут ли растущие страны Азии и Африки участвовать в гонке суверенитетов как рынки сбыта для основных игроков или как самостоятельные единицы. При этом, указал Орешкин, многим из этих стран достаточно и собственных рынков. "Очевидно, что и для крупных стран, таких как Россия, важно делать на растущих рынках акцент, потому что наша активность дает больше возможностей российским компаниям", - добавил помощник президента. В целом, по словам Орешкина, в мире идет процесс, который он предпочитает называть "гонка суверенитетов". "Суверенитет не означает изоляцию. В то же время произошло осознание критичности самодостаточности, в эту гонку включились практически все страны. Даже страны Запада - главные проповедники глобализации - по многим направлениям начали биться за суверенитет и направлять бюджетные средства на развитие коммерческих проектов", - говорит он. Орешкин выделил три уровня суверенитета: государственный (безопасность и политическая система), общественный (воспитание, культура, история, язык и др.) и третий уровень - экономический. "Если оставить за скобками мировые сверхдержавы, такие как Китай, США или Индия, то даже такая сравнительно небольшая страна, как ОАЭ, в последние годы значительно продвинулась в укреплении собственного суверенитета. В технологической повестке, развитии собственной инфраструктуры, понимании своей роли в международной экономике. При этом Эмираты всерьез сохраняют ценности воспитания коренного населения, тем самым пытаясь максимально обеспечить свою идентичность", - пояснил Орешкин. "Но главные действующие лица гонки суверенитетов, конечно, это крупные страны. Американцы, которые не обладали на своей территории заводами по производству микропроцессоров, принимают специальную государственную программу по бюджетному финансированию создания микропроцессорного производства. Китай в этой же отрасли делает рывок в виде создания Шанхайской фабрики и выпуска первых своих микропроцессоров, конкурентных западным аналогам", - добавил он.

https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063460.html

https://ria.ru/20231226/ekonomika-1918063309.html

https://ria.ru/20231219/zavisimost-1916722423.html

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в мире, сша, россия, китай, максим орешкин