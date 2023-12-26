https://ria.ru/20231226/vzryvy-1918071651.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Кривого Рога

Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Кривого Рога - РИА Новости, 26.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Кривого Рога

Взрывы раздались в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T03:02

2023-12-26T03:02

2023-12-26T03:02

специальная военная операция на украине

в мире

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее в области действовала воздушная тревога. "Кривой Рог..., сообщают о взрывах в пригороде", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231226/konets-1918069228.html

кривой рог

днепропетровская область

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в мире, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины