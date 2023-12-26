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Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Кривого Рога
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Кривого Рога - РИА Новости, 26.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Кривого Рога
Взрывы раздались в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T03:02
2023-12-26T03:02
2023-12-26T03:02
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в пригороде Кривого Рога Днепропетровской области Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". Ранее в области действовала воздушная тревога. "Кривой Рог..., сообщают о взрывах в пригороде", - пишет издание. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в пригороде Кривого Рога
"Зеркало недели": в пригороде Кривого Рога произошли взрывы