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В пекарне в Ставрополе взорвался газ, есть пострадавшие

В пекарне в Ставрополе взорвался газ, есть пострадавшие - РИА Новости, 26.12.2023

В пекарне в Ставрополе взорвался газ, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в здании пекарни в Ставрополе, пострадали семь человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале. РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T19:36

2023-12-26T19:36

2023-12-26T20:37

происшествия

ставрополь

ставропольский край

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 26 дек — РИА Новости. Взрыв газа произошел в здании пекарни в Ставрополе, пострадали семь человек, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Telegram-канале."Сегодня вечером в здании пекарни по улице Серова в Ставрополе взорвалась газовоздушная смесь. По оперативным данным, произошло обрушение кровли на площади 150 квадратных метров. В результате происшествия пострадали 7 человек. Трое из них в тяжелом состоянии, четверо — средней тяжести. Они госпитализированы, с ними работают врачи", — написал Владимиров.Губернатор края добавил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и скорой помощи, проводятся все необходимые действия.Прокуратурой Ленинского района г. Ставрополя по факту взрыва газовоздушной смеси в пекарне организована проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства."По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в отношении виновных лиц", — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20230313/gaz-1857097719.html

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происшествия, ставрополь, ставропольский край, владимир владимиров