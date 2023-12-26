https://ria.ru/20231226/vybory-1918159174.html

В Кремле прокомментировали большое число желающих идти в президенты

В Кремле прокомментировали большое число желающих идти в президенты - РИА Новости, 26.12.2023

В Кремле прокомментировали большое число желающих идти в президенты

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя большое количество желающих принять участие в выборах главы государства, заявил, что это естественно... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:28

2023-12-26T13:28

2023-12-26T13:28

выборы президента россии — 2024

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915754527_0:153:3125:1911_1920x0_80_0_0_0f238f81ded340d5be913352a94b8fc7.jpg

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя большое количество желающих принять участие в выборах главы государства, заявил, что это естественно для избирательной кампании: в Конституции РФ зафиксировано право участвовать в выборах, и граждане этим пользуются. Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что уже 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента. "Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет, кто-то может принять участие в гонке, но при этом в Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидата. Граждане эти пользуются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают тот факт, что число желающих выдвинуться на пост президента РФ уже превысило 30 человек. Глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, по закону для регистрации ему необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 тысяч россиян. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.

https://ria.ru/20231226/nadezhdin-1918115969.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин