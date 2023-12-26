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В Кремле прокомментировали большое число желающих идти в президенты - РИА Новости, 26.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:28 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/vybory-1918159174.html
В Кремле прокомментировали большое число желающих идти в президенты
В Кремле прокомментировали большое число желающих идти в президенты - РИА Новости, 26.12.2023
В Кремле прокомментировали большое число желающих идти в президенты
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя большое количество желающих принять участие в выборах главы государства, заявил, что это естественно... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:28
2023-12-26T13:28
выборы президента россии — 2024
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя большое количество желающих принять участие в выборах главы государства, заявил, что это естественно для избирательной кампании: в Конституции РФ зафиксировано право участвовать в выборах, и граждане этим пользуются. Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что уже 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента. "Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет, кто-то может принять участие в гонке, но при этом в Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидата. Граждане эти пользуются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают тот факт, что число желающих выдвинуться на пост президента РФ уже превысило 30 человек. Глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, по закону для регистрации ему необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 тысяч россиян. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
В Кремле прокомментировали большое число желающих идти в президенты

Песков назвал естественным большое число желающих идти в президенты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / POOL
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Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя большое количество желающих принять участие в выборах главы государства, заявил, что это естественно для избирательной кампании: в Конституции РФ зафиксировано право участвовать в выборах, и граждане этим пользуются.
Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года. Ранее заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что уже 33 человека заявили о намерении участвовать в выборах президента.
"Это избирательная кампания, естественно, появляются люди, которые заявляют о своих политических амбициях. У кого-то они реализуемы, у кого-то нет, кто-то может принять участие в гонке, но при этом в Конституции точно зафиксировано такое право и необходимые условия для выдвижения кандидата. Граждане эти пользуются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле воспринимают тот факт, что число желающих выдвинуться на пост президента РФ уже превысило 30 человек.
Глава государства Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, по закону для регистрации ему необходимо заручиться поддержкой не менее чем 300 тысяч россиян. Подписи в поддержку кандидата нужно предоставить в ЦИК РФ с 27 декабря до 31 января, после чего Центризбирком проверит их, рассмотрит все документы и в течение 10 дней примет решение о регистрации кандидата на выборы или отказе в ней.
Подмосковный депутат, кандидат от партии Гражданская инициатива Борис Надеждин во время подачи документов в ЦИК в качестве кандидата на пост президента РФ. 26 декабря 2023 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Надеждин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента
Вчера, 11:24
 
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