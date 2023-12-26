https://ria.ru/20231226/vybory-1918127656.html

На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата

На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата - РИА Новости, 26.12.2023

На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата

Более тридцати человек заявили о намерении претендовать на пост президента России, сообщил РИА Новости зампредседателя Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T12:05

2023-12-26T12:05

2023-12-26T13:52

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более тридцати человек заявили о намерении претендовать на пост президента России, сообщил РИА Новости зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев."В итоге всего 33, мне кажется. <…> Заявлялись 33", — сказал собеседник агентства.Сегодня стало известно, что подмосковный депутат Борис Надеждин представил в ЦИК документы на выдвижение. Его поддержала партия "Гражданская инициатива".Накануне пакеты документов в комиссию передали вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Партия КПРФ выдвинула Николая Харитонова.Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, цик рф, выборы президента рф, россия, николай булаев, борис надеждин, владислав даванков, госдума рф, лдпр