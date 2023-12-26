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На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата - РИА Новости, 26.12.2023
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Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:05 26.12.2023 (обновлено: 13:52 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/vybory-1918127656.html
На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата
На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата - РИА Новости, 26.12.2023
На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата
Более тридцати человек заявили о намерении претендовать на пост президента России, сообщил РИА Новости зампредседателя Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:05
2023-12-26T13:52
выборы президента россии — 2024
политика
цик рф
выборы президента рф
россия
николай булаев
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более тридцати человек заявили о намерении претендовать на пост президента России, сообщил РИА Новости зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.&quot;В итоге всего 33, мне кажется. &lt;…&gt; Заявлялись 33&quot;, — сказал собеседник агентства.Сегодня стало известно, что подмосковный депутат Борис Надеждин представил в ЦИК документы на выдвижение. Его поддержала партия "Гражданская инициатива".Накануне пакеты документов в комиссию передали вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Партия КПРФ выдвинула Николая Харитонова.Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231226/rossiya-1918108334.html
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политика, цик рф, выборы президента рф, россия, николай булаев, борис надеждин, владислав даванков, госдума рф, лдпр
Выборы президента России — 2024, Политика, ЦИК РФ, Выборы президента РФ, Россия, Николай Булаев, Борис Надеждин, Владислав Даванков, Госдума РФ, ЛДПР
На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата

Замглавы ЦИК Булаев: 33 человека планируют участвовать в выборах президента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более тридцати человек заявили о намерении претендовать на пост президента России, сообщил РИА Новости зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
«

"В итоге всего 33, мне кажется. <…> Заявлялись 33", — сказал собеседник агентства.

Сегодня стало известно, что подмосковный депутат Борис Надеждин представил в ЦИК документы на выдвижение. Его поддержала партия "Гражданская инициатива".
Накануне пакеты документов в комиссию передали вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаЦИК РФВыборы президента РФРоссияНиколай БулаевБорис НадеждинВладислав ДаванковГосдума РФЛДПР
 
 
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