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На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата
На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата - РИА Новости, 26.12.2023
На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата
Более тридцати человек заявили о намерении претендовать на пост президента России, сообщил РИА Новости зампредседателя Центральной избирательной комиссии... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T12:05
2023-12-26T12:05
2023-12-26T13:52
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Более тридцати человек заявили о намерении претендовать на пост президента России, сообщил РИА Новости зампредседателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев."В итоге всего 33, мне кажется. <…> Заявлялись 33", — сказал собеседник агентства.Сегодня стало известно, что подмосковный депутат Борис Надеждин представил в ЦИК документы на выдвижение. Его поддержала партия "Гражданская инициатива".Накануне пакеты документов в комиссию передали вице-спикер Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.Партия КПРФ выдвинула Николая Харитонова.Действующий глава государства Владимир Путин подал документы в ЦИК в порядке самовыдвижения 18 декабря.Выборы президента назначены на 17 марта 2024 года.
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На участие в выборах президента подали заявки 33 кандидата
Замглавы ЦИК Булаев: 33 человека планируют участвовать в выборах президента