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На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 26.12.2023
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05:59 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/vulkan-1918076288.html
На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла
На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла - РИА Новости, 26.12.2023
На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла
Специалисты зафиксировали утром во вторник выброс на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T05:59
2023-12-26T05:59
происшествия
эбеко
парамушир
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Специалисты зафиксировали утром во вторник выброс на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области в Telegram-канале. "Утром 26 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Сахалинской области поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении регионального главка. По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20231213/kamchatka-1915428136.html
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происшествия, эбеко, парамушир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Эбеко, Парамушир, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Курилах на вулкане Эбеко произошел выброс пепла

МЧС: на Курилах вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту почти три километра

© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
Пепловый выброс на вулкане Эбеко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Специалисты зафиксировали утром во вторник выброс на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир, сообщает главное управление МЧС России по Сахалинской области в Telegram-канале.
«
"Утром 26 декабря в Центр управления в кризисных ситуациях ГУМЧС России по Сахалинской области поступила информация от Сахалинской группы оперативного реагирования на вулканические извержения о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,8 километра над уровнем моря. Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более 5 километров", - говорится в сообщении регионального главка.
По данным диспетчеров, в Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запах сероводорода не ощущался, угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с 20 октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
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ПроисшествияЭбекоПарамуширРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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