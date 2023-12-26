https://ria.ru/20231226/vsu-1918283293.html
Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов ВСУ
Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023
Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления на брифинге заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов украинских войск, в том числе... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:36
2023-12-26T18:36
2023-12-26T18:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
валерий залужный
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления на брифинге заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов украинских войск, в том числе рассылка электронных повесток. "Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если вследствие электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом - тоже очень хорошо", - приводит слова Залужного издание "Украинская правда" в материале, опубликованном на своем сайте. По словам Залужного, он и генштаб выступают в роли "потребителей" новобранцев и не выступали с предложением перейти к использованию электронных повесток. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов ВСУ
Залужный заявил, что его устроят и электронные повестки, и любой другой способ
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе выступления на брифинге заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов украинских войск, в том числе рассылка электронных повесток.
"Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если вследствие электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом - тоже очень хорошо", - приводит слова Залужного издание "Украинская правда" в материале, опубликованном на своем сайте. По словам Залужного, он и генштаб выступают в роли "потребителей" новобранцев и не выступали с предложением перейти к использованию электронных повесток.
Владимир Зеленский
на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины
внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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