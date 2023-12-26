https://ria.ru/20231226/vsu-1918279551.html
Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ
Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ - РИА Новости, 26.12.2023
Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что увольнение украинских военных после трех лет службы будет возможно в случае отсутствия обострений на фронте,... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T18:30
2023-12-26T18:30
2023-12-26T18:30
специальная военная операция на украине
в мире
валерий залужный
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что увольнение украинских военных после трех лет службы будет возможно в случае отсутствия обострений на фронте, а также, если будет кем их заменить. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. "Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях... Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо ещё будет воевать. Но это возможно только при определенных условиях: если не будет угроз на фронте, и если этих людей будет кем заменить через 36 месяцев", – приводит слова Залужного издание "Страна". Министр обороны Украины Рустем Умеров 24 декабря заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Валерий Залужный, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Залужный назвал условия, при которых можно уволиться из ВСУ
Залужный: уволиться из ВСУ можно будет через три года службы, если есть резервы
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что увольнение украинских военных после трех лет службы будет возможно в случае отсутствия обострений на фронте, а также, если будет кем их заменить.
Владимир Зеленский
на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины
внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет.
"Я четко понимаю, что наши бойцы сейчас на фронте в сверхсложных и очень тяжелых условиях... Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди, идущие в армию, и особенно те, которые уже служат, четко понимали, сколько им необходимо ещё будет воевать. Но это возможно только при определенных условиях: если не будет угроз на фронте, и если этих людей будет кем заменить через 36 месяцев", – приводит слова Залужного издание "Страна".
Министр обороны Украины Рустем Умеров
24 декабря заявил, что полная демобилизация возможна только после окончания конфликта в стране.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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