https://ria.ru/20231226/vsu-1918241295.html

Залужный поддержал идею отказаться от определения "ограниченно годен"

Залужный поддержал идею отказаться от определения "ограниченно годен" - РИА Новости, 26.12.2023

Залужный поддержал идею отказаться от определения "ограниченно годен"

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что пригодность военнообязанного к военной службе определяет военно-врачебная комиссия, а не его инвалидность, а... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T16:52

2023-12-26T16:52

2023-12-26T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что пригодность военнообязанного к военной службе определяет военно-врачебная комиссия, а не его инвалидность, а также поддержал отказ от определения "ограниченно годен". Ранее издание "Страна.ua" со ссылкой на пояснительную записку к законопроекту о мобилизации сообщало, что отсрочка по призыву во время мобилизации на Украине не будет касаться инвалидов третьей группы. "Я считаю, что на сегодняшний день оперирование второй-третьей группами инвалидности не является актуальным, потому что пригодность к военной службе решает не инвалидность человека, а военно-врачебная комиссия (ВВК), которая определяет, годен ли человек в военной службе или нет", - сказал Залужный в эфире телеканала "Рада". Он также добавил, что Генштаб ВСУ согласился с тем, что необходимо оставить в законодательстве два понятия - гражданин, который годен к военной службе и негоден к ней, а от понятия "ограниченно годный" необходимо избавиться. "В новом законопроекте предложено, чтобы остались два понятия - пригодность или непригодность к военной службе, и избавиться от такого понятия, как "ограниченно годный". Когда мы дадим ответы себе на эти вопросы: годен или негоден, - мы поймем, есть ли смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид второй и третьей группы. Мы хотим, чтобы армию пополняли люди, которые по своим физическим показателям могут воевать. Но это будет решать ВВК", - отметил главком. Залужный также добавил, что прописанное в новом законопроекте уменьшение числа причин для отсрочки от мобилизации является инициативой минобороны, а не его предложением. "Для ВСУ и меня лично главное, чтобы в армию пришли люди и могли выполнять поставленные задачи. У кого какая будет отсрочка, кого будут призывать - это не моя компетенция, для этого есть центральные органы исполнительной власти, которые могут это определить", - подытожил он. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231226/ukraina-1918221499.html

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр