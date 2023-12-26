https://ria.ru/20231226/vsu-1918101967.html
Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества
Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества - РИА Новости, 26.12.2023
Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества
Уроженцу Бурятии Золто Арсаланову, под командованием которого в ноябре ВС РФ удалось пленить 11 морпехов ВСУ, вручили Орден Мужества, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:19
2023-12-26T10:19
2023-12-26T10:19
специальная военная операция на украине
общество
россия
москва
днепр (город)
алексей цыденов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910253489_76:394:2997:2037_1920x0_80_0_0_195b9bdb3a3bc3aa5d575493492cfe6e.jpg
УЛАН-УДЭ, 26 дек – РИА Новости. Уроженцу Бурятии Золто Арсаланову, под командованием которого в ноябре ВС РФ удалось пленить 11 морпехов ВСУ, вручили Орден Мужества, сообщило во вторник полномочное представительство Бурятии при президенте РФ в Москве. Ранее сообщалось, что 9 ноября рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова на Херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Арсаланов в ходе боя был ранен. 11 украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам. "Вчера нашему земляку Золто Арсаланову в Центральном военном клиническом госпитале вручили Орден Мужества", - говорится в сообщении. Как заявлял глава Бурятии Алексей Цыденов, Золто родом из Мухоршибирского района, окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск служить в морской пехоте Северного флота.
россия
москва
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910253489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1436fe20f0dab2e5db15411394133ee9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, днепр (город), алексей цыденов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Москва, Днепр (город), Алексей Цыденов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества
Уроженцу Бурятии Арсаланову вручили Орден Мужества за пленение 11 военных ВСУ
УЛАН-УДЭ, 26 дек – РИА Новости. Уроженцу Бурятии Золто Арсаланову, под командованием которого в ноябре ВС РФ удалось пленить 11 морпехов ВСУ, вручили Орден Мужества, сообщило во вторник полномочное представительство Бурятии при президенте РФ в Москве.
Ранее сообщалось, что 9 ноября рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова на Херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Арсаланов в ходе боя был ранен. 11 украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам.
«
"Вчера нашему земляку Золто Арсаланову в Центральном военном клиническом госпитале вручили Орден Мужества", - говорится в сообщении.
Как заявлял глава Бурятии Алексей Цыденов, Золто родом из Мухоршибирского района, окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск служить в морской пехоте Северного флота.