https://ria.ru/20231226/vsu-1918101967.html

Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества

Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества - РИА Новости, 26.12.2023

Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества

Уроженцу Бурятии Золто Арсаланову, под командованием которого в ноябре ВС РФ удалось пленить 11 морпехов ВСУ, вручили Орден Мужества, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T10:19

2023-12-26T10:19

2023-12-26T10:19

специальная военная операция на украине

общество

россия

москва

днепр (город)

алексей цыденов

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/12/1910253489_76:394:2997:2037_1920x0_80_0_0_195b9bdb3a3bc3aa5d575493492cfe6e.jpg

УЛАН-УДЭ, 26 дек – РИА Новости. Уроженцу Бурятии Золто Арсаланову, под командованием которого в ноябре ВС РФ удалось пленить 11 морпехов ВСУ, вручили Орден Мужества, сообщило во вторник полномочное представительство Бурятии при президенте РФ в Москве. Ранее сообщалось, что 9 ноября рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова на Херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Арсаланов в ходе боя был ранен. 11 украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам. "Вчера нашему земляку Золто Арсаланову в Центральном военном клиническом госпитале вручили Орден Мужества", - говорится в сообщении. Как заявлял глава Бурятии Алексей Цыденов, Золто родом из Мухоршибирского района, окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск служить в морской пехоте Северного флота.

россия

москва

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, днепр (город), алексей цыденов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф