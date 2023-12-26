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Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества - РИА Новости, 26.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 26.12.2023
https://ria.ru/20231226/vsu-1918101967.html
Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества
Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества - РИА Новости, 26.12.2023
Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества
Уроженцу Бурятии Золто Арсаланову, под командованием которого в ноябре ВС РФ удалось пленить 11 морпехов ВСУ, вручили Орден Мужества, сообщило во вторник... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T10:19
2023-12-26T10:19
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УЛАН-УДЭ, 26 дек – РИА Новости. Уроженцу Бурятии Золто Арсаланову, под командованием которого в ноябре ВС РФ удалось пленить 11 морпехов ВСУ, вручили Орден Мужества, сообщило во вторник полномочное представительство Бурятии при президенте РФ в Москве. Ранее сообщалось, что 9 ноября рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова на Херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Арсаланов в ходе боя был ранен. 11 украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам. "Вчера нашему земляку Золто Арсаланову в Центральном военном клиническом госпитале вручили Орден Мужества", - говорится в сообщении. Как заявлял глава Бурятии Алексей Цыденов, Золто родом из Мухоршибирского района, окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск служить в морской пехоте Северного флота.
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общество, россия, москва, днепр (город), алексей цыденов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Москва, Днепр (город), Алексей Цыденов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Командиру роты группировки "Днепр" вручили орден Мужества

Уроженцу Бурятии Арсаланову вручили Орден Мужества за пленение 11 военных ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннослужащие отдельной казачьей бригады "Днепр"
Военнослужащие отдельной казачьей бригады Днепр - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Военнослужащие отдельной казачьей бригады "Днепр". Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 26 дек – РИА Новости. Уроженцу Бурятии Золто Арсаланову, под командованием которого в ноябре ВС РФ удалось пленить 11 морпехов ВСУ, вручили Орден Мужества, сообщило во вторник полномочное представительство Бурятии при президенте РФ в Москве.
Ранее сообщалось, что 9 ноября рота российской группировки "Днепр" под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова на Херсонском направлении уничтожила подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ, пытавшиеся закрепиться на левом берегу Днепра. Арсаланов в ходе боя был ранен. 11 украинских военных взяты в плен, российские бойцы представлены к госнаградам.
«
"Вчера нашему земляку Золто Арсаланову в Центральном военном клиническом госпитале вручили Орден Мужества", - говорится в сообщении.
Как заявлял глава Бурятии Алексей Цыденов, Золто родом из Мухоршибирского района, окончил военное училище, оттуда по распределению был направлен в Мурманск служить в морской пехоте Северного флота.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияМоскваДнепр (город)Алексей ЦыденовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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