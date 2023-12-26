https://ria.ru/20231226/vsu-1918073677.html
В Киеве заговорили об отступлении после решения Путина
В Киеве заговорили об отступлении после решения Путина - РИА Новости, 26.12.2023
В Киеве заговорили об отступлении после решения Путина
Президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине, заявила в беседе с "Украинской... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T04:15
2023-12-26T04:15
2023-12-26T13:12
украина
киев
ростех
вооруженные силы украины
сергей чемезов
владимир путин
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915744502_0:28:3143:1796_1920x0_80_0_0_c33bedf53555d51a30efd4a29b03046e.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине, заявила в беседе с "Украинской правдой" директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская."У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране, мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов" — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса", — признала она.По словам Берлинской, львиная доля украинской техники уничтожается именно ударными дронами. И если Украина не начнет соответствовать России и не будет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить, заключила эксперт.В сентябре Путин посетил предприятие "Аэроскан" в Ижевске, где производят барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, компания создает дроны, способные наносить удары по противнику в составе роя. Кроме того, в войсках уже применяются беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые показали отличные результаты в бою.
https://ria.ru/20231226/sdelka-1918066301.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915744502_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_697a340ec498b9e18d455b244702d6ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, ростех, вооруженные силы украины, сергей чемезов, владимир путин, россия, в мире
Украина, Киев, Ростех, Вооруженные силы Украины, Сергей Чемезов, Владимир Путин, Россия, В мире
В Киеве заговорили об отступлении после решения Путина
На Украине допустили возможность отступления ВСУ из-за нехватки БПЛА