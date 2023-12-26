https://ria.ru/20231226/vsu-1918073677.html

В Киеве заговорили об отступлении после решения Путина

В Киеве заговорили об отступлении после решения Путина - РИА Новости, 26.12.2023

В Киеве заговорили об отступлении после решения Путина

Президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине, заявила в беседе с "Украинской... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T04:15

2023-12-26T04:15

2023-12-26T13:12

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине, заявила в беседе с "Украинской правдой" директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская."У нас есть подтверждение, что Путин лично взял под свой контроль технологическое производство в стране, мы видим, что он ездит на производство "Ланцетов" — одного из самых эффективных ударных аппаратов, который работает по типу барражирующего боеприпаса", — признала она.По словам Берлинской, львиная доля украинской техники уничтожается именно ударными дронами. И если Украина не начнет соответствовать России и не будет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить, заключила эксперт.В сентябре Путин посетил предприятие "Аэроскан" в Ижевске, где производят барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.Как отметил гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, компания создает дроны, способные наносить удары по противнику в составе роя. Кроме того, в войсках уже применяются беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые показали отличные результаты в бою.

https://ria.ru/20231226/sdelka-1918066301.html

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украина, киев, ростех, вооруженные силы украины, сергей чемезов, владимир путин, россия, в мире