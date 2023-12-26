https://ria.ru/20231226/vsu-1918069748.html

Украинский эксперт поразилась новой российской технологии на фронте

Украинский эксперт поразилась новой российской технологии на фронте - РИА Новости, 26.12.2023

Украинский эксперт поразилась новой российской технологии на фронте

Россия успешно развивает технологии роев дронов, тогда как ВСУ отстают в их использовании, рассказала каналу "Украинская правда" директор Центра поддержки... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T02:05

2023-12-26T02:05

2023-12-26T02:05

технологии

россия

украина

сергей чемезов

вооруженные силы украины

ростех

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155587/20/1555872063_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_94af10ba99774e8e30f5392b2c6da1f0.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия успешно развивает технологии роев дронов, тогда как ВСУ отстают в их использовании, рассказала каналу "Украинская правда" директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская."Сейчас русские движутся в сторону технологии роев дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации", — рассказала Берлинская.По ее словам, эта технология позволяет дрону определять цели благодаря машинному обучению. Эксперт пояснила, что эта система позволит российским беспилотникам стать неуязвимыми для средств РЭБ.ВСУ, добавила эксперт, испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним. Кроме того, украинской армии необходимо разработать новые системы борьбы с российскими беспилотниками, так как старые методы борьбы перестанут работать с введением технологии оптической системы навигации, пожаловалась она.Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что компания создает беспилотники, способные наносить удары по противнику в составе роя дронов. Оружие разрабатывается для нужд российской армии в зоне специальной операции, уточнил он. Чемезов также напомнил, что войска уже применяют беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые показали отличные результаты в бою.

https://ria.ru/20231221/razvedka-1917183027.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, украина, сергей чемезов, вооруженные силы украины, ростех