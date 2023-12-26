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Украинский эксперт поразилась новой российской технологии на фронте
Украинский эксперт поразилась новой российской технологии на фронте - РИА Новости, 26.12.2023
Украинский эксперт поразилась новой российской технологии на фронте
Россия успешно развивает технологии роев дронов, тогда как ВСУ отстают в их использовании, рассказала каналу "Украинская правда" директор Центра поддержки... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T02:05
2023-12-26T02:05
2023-12-26T02:05
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сергей чемезов
вооруженные силы украины
ростех
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия успешно развивает технологии роев дронов, тогда как ВСУ отстают в их использовании, рассказала каналу "Украинская правда" директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская."Сейчас русские движутся в сторону технологии роев дронов и, это очень важно, в сторону автоматической оптической системы наведения и навигации", — рассказала Берлинская.По ее словам, эта технология позволяет дрону определять цели благодаря машинному обучению. Эксперт пояснила, что эта система позволит российским беспилотникам стать неуязвимыми для средств РЭБ.ВСУ, добавила эксперт, испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним. Кроме того, украинской армии необходимо разработать новые системы борьбы с российскими беспилотниками, так как старые методы борьбы перестанут работать с введением технологии оптической системы навигации, пожаловалась она.Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил, что компания создает беспилотники, способные наносить удары по противнику в составе роя дронов. Оружие разрабатывается для нужд российской армии в зоне специальной операции, уточнил он. Чемезов также напомнил, что войска уже применяют беспилотники "Ланцет" разработки "Калашникова", которые показали отличные результаты в бою.
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технологии, россия, украина, сергей чемезов, вооруженные силы украины, ростех
Технологии, Россия, Украина, Сергей Чемезов, Вооруженные силы Украины, Ростех
Украинский эксперт поразилась новой российской технологии на фронте
Глава Центра поддержки аэроразведки ВСУ: Россия развивает технологию роев дронов