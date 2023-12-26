https://ria.ru/20231226/vino-1918076416.html

В Роскачестве рассказали, как лучше хранить вино до Нового года

В Роскачестве рассказали, как лучше хранить вино до Нового года - РИА Новости, 26.12.2023

В Роскачестве рассказали, как лучше хранить вино до Нового года

Бутылки с игристым и другими винами до Нового года лучше хранить в винном шкафу, но если его нет, то подойдет и обычный, а в день застолья напиток можно... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T06:03

2023-12-26T06:03

2023-12-26T06:03

общество

олеся буняева

роскачество

новый год

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Бутылки с игристым и другими винами до Нового года лучше хранить в винном шкафу, но если его нет, то подойдет и обычный, а в день застолья напиток можно положить в холодильник, рассказала РИА Новости директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева. "Дома до новогоднего празднования хранить бутылки с игристым и с другими винами лучше в винном шкафу или винном холодильнике. Если такового нет, просто поставьте бутылку в темное место, можно в обычный шкаф. В холодильник убрать игристое можно днем или утром перед праздничным застольем, тогда оно охладится спокойно и до нужной температуры", - заявила она. Эксперт также советует поставить вино в морозилку на 20 минут, но не более, обернув предварительно мокрым полотенцем, или охладить бокалы перед подачей: наполнить их льдом или намочить водой и убрать в морозилку, если не получилось охладить сам напиток заранее. В самом магазине стоит обратить внимание на бутылку, чтобы на этикетке было написано "вино", а также чтобы она и контрэтикетка были наклеены ровно, без следов клея и потертостей. "Если это не вино, то надписи на этикетке или контрэтикетке (информация с обратной стороны бутылки) будут содержать понятие "плодовый напиток" или "слабоалкогольный газированный". Эти слова говорят о том, что в составе напитка есть сахар, красители, ароматизаторы, разные добавки, в то время как игристое вино в составе содержит только виноград и диоксид серы", - пояснила Буняева. Кроме того, по ее словам, лучше не брать бутылки, которые стоят у окна или под прямыми лучами лампы – подобное хранение для вина вредно. При этом если нужны игристые напитки со сладковатыми оттенками во вкусе и аромате, то следует искать на бутылке, например: "Dry/Полусухое", "Demi-Sec/Полусладкое" и даже "Extra-Dry/Сухое". Если же поиск настроен на сухие вина, то положить в корзину лучше бутылки на которых есть слова: "Extra Brut/Экстра Брют", "Brut/Брют" и "Brut Nature/Zero Dossage/Брют Натюр".

https://ria.ru/20231225/roskachestvo-1917831687.html

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общество, олеся буняева, роскачество, новый год