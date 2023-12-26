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Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 26.12.2023
Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф на 50 тысяч рублей блогеру Илье Варламову* за нарушение закона об иноагентах, сообщает официальный... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:11
2023-12-26T13:11
2023-12-26T22:09
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил административный штраф на 50 тысяч рублей блогеру Илье Варламову* за нарушение закона об иноагентах, сообщает официальный Telegram-канал судов Москвы."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 26 декабря 2023 года видеоблогер Варламов* Илья Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей", — говорится в публикации.В начале декабря на блогера составили протокол за то, что он не поставил на свои материалы в Telegram иноагентскую плашку.Это не первый раз, когда в отношении Варламова* начинают дела по этой статье. В августе он заплатил 30 тысяч рублей по решению суда за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал Илью Варламова* на 50 тысяч рублей из-за маркировки иноагента