https://ria.ru/20231226/varlamov-1918141466.html

Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 26.12.2023

Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф на 50 тысяч рублей блогеру Илье Варламову* за нарушение закона об иноагентах, сообщает официальный... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T13:11

2023-12-26T13:11

2023-12-26T22:09

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил административный штраф на 50 тысяч рублей блогеру Илье Варламову* за нарушение закона об иноагентах, сообщает официальный Telegram-канал судов Москвы."Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 26 декабря 2023 года видеоблогер Варламов* Илья Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей", — говорится в публикации.В начале декабря на блогера составили протокол за то, что он не поставил на свои материалы в Telegram иноагентскую плашку.Это не первый раз, когда в отношении Варламова* начинают дела по этой статье. В августе он заплатил 30 тысяч рублей по решению суда за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231130/maksakova-1912843921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

илья варламов, москва, технологии, telegram, знаменитости, новости шоу-бизнеса, происшествия