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Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 26.12.2023
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Шоубиз
 
13:11 26.12.2023 (обновлено: 22:09 26.12.2023)
https://ria.ru/20231226/varlamov-1918141466.html
Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 26.12.2023
Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф на 50 тысяч рублей блогеру Илье Варламову* за нарушение закона об иноагентах, сообщает официальный... РИА Новости, 26.12.2023
2023-12-26T13:11
2023-12-26T22:09
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил административный штраф на 50 тысяч рублей блогеру Илье Варламову* за нарушение закона об иноагентах, сообщает официальный Telegram-канал судов Москвы.&quot;Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 26 декабря 2023 года видеоблогер Варламов* Илья Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей&quot;, — говорится в публикации.В начале декабря на блогера составили протокол за то, что он не поставил на свои материалы в Telegram иноагентскую плашку.Это не первый раз, когда в отношении Варламова* начинают дела по этой статье. В августе он заплатил 30 тысяч рублей по решению суда за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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Шоубиз, Илья Варламов, Москва, Технологии, Telegram, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Происшествия
Блогера Илью Варламова* снова оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Илью Варламова* на 50 тысяч рублей из-за маркировки иноагента

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкБлогер Илья Варламов. Архивное фото
Блогер Илья Варламов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Блогер Илья Варламов. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы назначил административный штраф на 50 тысяч рублей блогеру Илье Варламову* за нарушение закона об иноагентах, сообщает официальный Telegram-канал судов Москвы.
«

"Постановлением Мещанского районного суда города Москвы от 26 декабря 2023 года видеоблогер Варламов* Илья Александрович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) и ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей", — говорится в публикации.

© Суды общей юрисдикции г. МосквыСкриншот страницы портала судов общей юрисдикции Москвы
Скриншот страницы портала судов общей юрисдикции Москвы
© Суды общей юрисдикции г. Москвы
Скриншот страницы портала судов общей юрисдикции Москвы
В начале декабря на блогера составили протокол за то, что он не поставил на свои материалы в Telegram иноагентскую плашку.
Это не первый раз, когда в отношении Варламова* начинают дела по этой статье.
В августе он заплатил 30 тысяч рублей по решению суда за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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ШоубизИлья ВарламовМоскваТехнологииTelegramЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаПроисшествия
 
 
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