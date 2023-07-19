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На Варламова* составили протокол за неуказание данных о статусе иноагента - РИА Новости, 19.07.2023
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16:40 19.07.2023
https://ria.ru/20230719/inoagent-1885110572.html
На Варламова* составили протокол за неуказание данных о статусе иноагента
На Варламова* составили протокол за неуказание данных о статусе иноагента - РИА Новости, 19.07.2023
На Варламова* составили протокол за неуказание данных о статусе иноагента
Мещанский суд Москвы 10 августа рассмотрит административный протокол, составленный на блогера Илью Варламова* за неуказание в распространяемых материалах... РИА Новости, 19.07.2023
2023-07-19T16:40
2023-07-19T16:40
илья варламов
россия
москва
общество
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 10 августа рассмотрит административный протокол, составленный на блогера Илью Варламова* за неуказание в распространяемых материалах информации о его статусе, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение административного протокола, составленного на Варламова* по части 4 статьи 19.34 КоАП, назначено на 10 августа", - сказал собеседник агентства. За производство и распространение в интернете материалов иностранным агентом без указания данного статуса Варламову* грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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илья варламов, россия, москва, общество
Илья Варламов, Россия, Москва, Общество
На Варламова* составили протокол за неуказание данных о статусе иноагента

На блогера Варламова составили протокол из-за отсутствия плашки о статусе иноагента

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБлогер Илья Варламов*
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Блогер Илья Варламов*. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы 10 августа рассмотрит административный протокол, составленный на блогера Илью Варламова* за неуказание в распространяемых материалах информации о его статусе, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение административного протокола, составленного на Варламова* по части 4 статьи 19.34 КоАП, назначено на 10 августа", - сказал собеседник агентства.
За производство и распространение в интернете материалов иностранным агентом без указания данного статуса Варламову* грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Минюст РФ признал Варламова* иноагентом 23 марта. Согласно данным министерства, блогер распространял "недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике", а также получал поддержку от иностранных источников.
Лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков* - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Минюст признал журналиста Караулова* и музыканта Гребенщикова* иноагентами
30 июня, 21:04
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
 
Илья ВарламовРоссияМоскваОбщество
 
 
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