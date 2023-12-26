https://ria.ru/20231226/uran-1918220070.html

Иран нарастил объемы производства обогащенного урана, заявило МАГАТЭ

Иран нарастил объемы производства обогащенного урана, заявило МАГАТЭ - РИА Новости, 26.12.2023

Иран нарастил объемы производства обогащенного урана, заявило МАГАТЭ

Иран вновь нарастил объемы производства обогащенного до 60% урана до примерно девяти килограммов в месяц на ядерных объектах в Фордо и Натанзе после замедления... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:52

2023-12-26T15:52

2023-12-26T15:52

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иран

магатэ

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Иран вновь нарастил объемы производства обогащенного до 60% урана до примерно девяти килограммов в месяц на ядерных объектах в Фордо и Натанзе после замедления в июне, следует из заявления МАГАТЭ, полученного в распоряжение агентством Reuters. "МАГАТЭ подтвердило, что Иран нарастил производство UF6 (гексафторида урана), обогащенного до 60% изотопа U-235 до примерно девяти килограммов в месяц с конца ноября на этих двух объектах вместе", - говорится в заявлении. Отмечается, что наращивание производства было зафиксировано после того, как в июне Иран сократил производство обогащенного до такого уровня урана до трех килограммов в месяц. Иран проинформировал МАГАТЭ, что изменения в объемах производства обогащенного урана были введены 22 ноября. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Сейчас в венском переговорном процессе пауза. В декабре 2021 года Иран в добровольном порядке разрешил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить камеры на ядерном объекте в Карадже, ранее агентству не был предоставлен туда доступ для установки камер наблюдения или подтверждение того, что в этом цехе не возобновили производство роторных трубок и сильфонов центрифуг. При этом Тегеран сообщил, что предоставит данные камер видеонаблюдения с ядерного объекта в городе Карадж только после отмены всех американских санкций.

https://ria.ru/20231211/sdelka-1915032206.html

https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html

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в мире, иран, магатэ