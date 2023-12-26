https://ria.ru/20231226/ukraina-1918266199.html

Залужный заявил, что все граждане Украины должны служить

Залужный заявил, что все граждане Украины должны служить - РИА Новости, 26.12.2023

Залужный заявил, что все граждане Украины должны служить

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя новый законопроект о мобилизации, заявил, что принимать участие в конфликте с РФ должны все граждане... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T17:47

2023-12-26T17:47

2023-12-26T17:47

специальная военная операция на украине

в мире

украина

валерий залужный

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, комментируя новый законопроект о мобилизации, заявил, что принимать участие в конфликте с РФ должны все граждане Украины. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. В понедельник правительство Украины внесло в парламент законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предлагается отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать военнообязанных регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Также документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Нижняя планка возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снижается с 27 до 25 лет. "Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. Защищать Украину должны все", - приводит слова Залужного агентство УНИАН. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 21 декабря выступал с подобным тезисом. Тогда он заявлял, что пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных, по его мнению, в конфликте должны принимать участие все граждане страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, валерий залужный, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр