https://ria.ru/20231226/ukraina-1918221499.html

Без ступни, глаза или легкого: Украина хочет усилить мобилизацию инвалидами

Без ступни, глаза или легкого: Украина хочет усилить мобилизацию инвалидами - РИА Новости, 26.12.2023

Без ступни, глаза или легкого: Украина хочет усилить мобилизацию инвалидами

Власти Украины могут отправить на фронт инвалидов: если парламент примет подготовленный правительством законопроект о мобилизации, на фронт отправят людей без... РИА Новости, 26.12.2023

2023-12-26T15:56

2023-12-26T15:56

2023-12-26T15:56

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913651017_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae0977ad4dc95718fb7e182868632700.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Власти Украины могут отправить на фронт инвалидов: если парламент примет подготовленный правительством законопроект о мобилизации, на фронт отправят людей без одного глаза, легкого или ступни. Кроме того, "под раздачу" могут попасть и граждане, чей рост меньше 130 сантиметров. Документ также предполагает снижение предельного призывного возраста и отмену отсрочки для студентов, получающих второе образование. Наказания за неявку в военкомат ужесточаются вплоть до блокировки банковских счетов. Уехавшим за границу гражданам Украины тоже придется встать на воинский учет. В декабре Владимир Зеленский впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Инвалидам — фронт, депутатам — отсрочка Законопроект предлагает снизить предельный призывной возраст с 27 до 25 лет, после чего мужчины будут подлежать призыву не на срочную службу, а по мобилизации. Как вариант, предлагается отменить срочную службу и ввести базовую общевойсковую подготовку для всех граждан от 18 до 25 лет. Документ предусматривает отмену отсрочки от призыва для студентов, получающих второе и третье высшее образование. Также сужается круг имеющих право на отсрочку по уходу за инвалидами. Ее могут поучить только те, кто ухаживают за родственниками первой и второй группы инвалидности, третью группу из документа убрали. Отсрочки от мобилизации в новом законопроекте лишены и сами инвалиды третьей группы. В перечне заболеваний, по которым дается эта группа - отсутствие одного глаза, слепота на один глаз, паралич кисти, отсутствие кисти, голени, бедра или пальцев, а также рост ниже 130 сантиметров для мужчин и 120 сантиметров – для женщин. Постановке на воинский учет подлежат и женщины, имеющие медицинское образование. Остальные могут быть призваны в добровольном порядке. Отсрочкой для женщин-военнослужащих может стать беременность, уход за ребенком в возрасте до трех лет или обстоятельства, при которых ребенок нуждается в уходе до шести лет. Служить в ВСУ смогут по желанию и осужденные на испытательном сроке. Исключение – лица, привлеченные за совершение преступлений против национальной безопасности, военных преступлений, мародерства. Не подлежат взятию на воинский учет лица, "отбывающие наказания в учреждениях исполнения наказания или в отношении которых применены принудительные меры медицинского характера". Депутаты Верховной рады получают отсрочку от мобилизации. Больше обязанностей, больше ограниченийЕсли новый законопроект будет принят, граждане Украины обязаны будут регистрироваться в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в указанные в повестке сроки и обозначенному там же адресу. Таким образом, для военкоматов упрощается постановка на учет военнообязанных. Все военнообязанные должны в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или в течение 20 дней с даты ее продолжения прибыть в военкомат, независимо от получения повестки. Уважительные причины для неприбытия – препятствия стихийного характера, болезнь гражданина и смерть близкого родственника. В период мобилизации, которая на Украине идет с февраля 2022 года, все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетные документы и предъявлять их по требованию представителя военкомата или сотрудника полиции. За неявку в военкомат граждан планируют вносить в реестр должников. Это означает запрет на выезд за границу, операции с движимым и недвижимым имуществом, ограничения в праве управлять транспортом и получении водительского удостоверения, в праве распоряжаться средствами и другими ценностями. Последнее может означать блокировку банковских счетов. Встать на воинский учет придется и тем гражданам от 18 до 60 лет, которые находятся за границей. В случае обращения в консульство им придется предъявить военно-учетные документы. Это означает, что без них не получится переоформить загранпаспорт. Начало тотальной мобилизацииПо мнению главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко, новый украинский законопроект - это подготовка Киева к тотальной мобилизации. "Это абсолютно крепостное право, где каждый мужчина от 18 до 60 лет становится потенциальным пушечным мясом. А в случае, если ты отказался от этого, ты превращаешься даже не в отброса общества - тебя лишают всего: имущества, квартиры, денег", - сказал РИА Новости Коротченко. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231224/ukraina-1917677541.html

https://ria.ru/20231126/dezertir-1911846460.html

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

https://ria.ru/20231130/pobeda-1912744516.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр